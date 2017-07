Gaming-Monitor Viewsonic XG 2530 im Test: 240 Hertz, an die man sich gewöhnen kann

Ein paar herrliche Tore sind uns bei Rocket League auf dem Monitor Viewsonic XG 2530 gelungen. Ob das an den 240 Bildern pro Sekunde lag, die wir sehen konnten, oder an der geringen Reaktionsgeschwindigkeit? Oder lag es am stundenlangen Training in Psyonix' Auto-Fußballspiel? Ganz genau lässt sich das leider nicht bestimmen, aber alle Faktoren haben sicher Einfluss gehabt.

Anzeige

Besonders im Direktvergleich von Rocket League auf der Playstation 4, das dort mit 45 bis 60 Bildern pro Sekunde bei 60 Hertz ausgegeben wird, und der PC-Fassung bei stabilen 238 Bildern pro Sekunde und 240 Hertz ist der Unterschied gewaltig. Wie wir aber bereits auch beim Test des 200-Hertz-Modells von AOC oder dem 180-Hertz-Monitor von Asus festgestellt haben, sind die Unterschiede zu den bereits länger erhältlichen 120- oder 144-Hertz-Modellen nur noch in Nuancen wahrnehmbar.

Nüchternes Gaming-Design

Viewsonic nutzt zwar die im Gaming-Bereich üblichen Farben Schwarz und Rot, bietet aber verglichen mit der Konkurrenz ein eher nüchternes Design. Rot sind nur das Logo und ein Streifen auf der Rückseite sowie das XG-Logo auf dem Standfuß. Ansonsten besteht der Monitor lediglich aus viel schwarzem, matt gebürsteten Kunststoff und dem metallenen Standfuß.



















Der Monitor nutzt ein TN-Panel von AU Optronics (M250HTN01). Die native Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Pixeln. Viewsonic gibt die Bildschirmdiagonale mit 25 Zoll an - das Display ist aber mit sichtbaren 24,5 Zoll nur minimal größer als beispielsweise der 180-Hertz-Monitor von Asus, den wir getestet haben. Mit knapp 7 kg ist der XG 2530 eher ein Leichtgewicht, steht aber trotzdem stabil auf auf dem Schreibtisch - stabiler zum Beispiel als sein größerer Vetter, der XG 2735 von Viewsonic (144 Hertz, IPS, zum Test). Während sich beim XG 2735 oft der ganze Standfuß mitdreht, sofern der Nutzer Höhe oder Winkel anpasst, passiert das beim XG 2530 nicht.

Der Monitor hat einen Neigungswinkel von 20 Grad und ist um 12 cm höhenverstellbar. Es gibt eine Pivot-Funktion. Die Blickwinkelstabilität liegt laut Hersteller bei 160 Grad in der Vertikalen und 170 Grad in der Horizontalen. In der Praxis bietet es sich allerdings an, dennoch auf Augenhöhe mit dem Bildschirm zu bleiben.

Zwar verfälschen sich die Farben für ein TN-Panel erstaunlich wenig bei der seitlichen Betrachtung. Bei der höheren oder tieferen Betrachtung leiden Helligkeit und Kontrast aber sehr schnell. Wer mit den Augen auf Höhe der Displayunterkante ist, kann schon so gut wie nichts mehr erkennen. Von oben betrachtet ist die Blickwinkelstabilität besser. Verglichen mit älteren TN-Panels liefert Viewsonic mit dem XG 2530 hier ein gutes Ergebnis. Und so sollte es auch bei den weiteren Werten weitergehen.