Für iPhone und iPad: Apple beseitigt mit iOS 11.0.3 weitere Baustellen

Das neue Update iOS 11.0.3 für iPhone und iPad sowie den iPod touch behebt Fehler beim iPhone 7, iPhone 7 Plus und dem iPhone 6S.

Die Updates für iOS 11 kommen mit hoher Schlagzahl. Am 19. September 2017 brachte Apple iOS 11 auf den Markt, kurz danach am 26. September kam iOS 11.0.1 mit Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen sowie am 3. Oktober iOS 11.0.2, das ein Tonproblem auf dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus beim Telefonieren beseitigte.

Das iOS-11.0.3-Update enthält wieder Fehlerbehebungen. So hatte das akustische und haptische Feedback auf einigen iPhone 7- und 7 Plus nicht funktioniert, was nach dem Aufspielen wieder normal arbeiten sollte. Außerdem hat die Touch-Eingabe auf einigen iPhone-6s-Displays nicht reagiert, da diese nicht durch Originalersatzteile von Apple ersetzt wurden. Apple scheint aber ein Einsehen zu haben und macht diese Displays mit iOS 11.0.3 wieder funktionsfähig. Nähere Angaben machte Apple nicht, verwies aber darauf, dass nur von autorisierten Experten Apple-zertifizierte Bildschirmreparaturen mit Originalteilen durchgeführt werden.

Das Update auf iOS 11.0.3 kann ab sofort über die Softwareupdate-Funktion in den Einstellungen eingespielt werden. Parallel dazu hat Apple in dieser Woche die Beta 2 von iOS 11.1 veröffentlicht. Dieses Update enthält neben weiteren Fehlerbehebungen vor allem die Re-Implementierung der 3D-Touch-Geste für den App-Switcher und viele neue Emojis. Die mit iOS 9 eingeführte Geste erlaubt es Benutzern mit einem kompatiblen iPhone, den App Switcher mit einem festen Druck auf den Bildschirm zu starten. Ohne diese Geste ist es nur mit einem Doppelklick auf die Hometaste möglich, den App-Umschalter zu aktivieren.