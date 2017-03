Fernsehserien: Netflix plant Knopf zum Überspringen des Vorspanns

Wer mehrere Folgen einer Serie anschaut, will nicht jedes Mal den Vorspann der Serie sehen. So manche Serie hat sich darauf schon eingestellt und zeigt einen so kurzen Vorspann, dass er beim Binge Watching nicht stört. Binge Watching wird als Begriff verwendet, wenn viele Folgen einer Serie am Stück angesehen werden.

Erste Netflix-Kunden haben Spring-Button erhalten

Zumindest Netflix-Kunden könnten bald in den Genuss kommen, manuell den Vorspann einer Serie bei Bedarf zu überspringen, berichtet The Verge. Erste Kunden haben diesen Knopf bereits zu Gesicht bekommen. Bereits seit langem bietet Netflix einen Automatismus, den Vorspann von Serienepisoden zu überspringen. Diese Automatik gibt es aber nur, wenn sich der Vorspann am Beginn der Episode befindet und auch nur, wenn direkt hintereinander weg geschaut wird. Sobald der Netflix-Kunde die Serie an einem anderen Tag weiterschaut, wird der Vorspann wieder gezeigt.

Mit einem Bedienknopf zum gezielten Überspringen einer Serienepisode sollen diese Beschränkungen verschwinden. Die Funktion soll auch Vorspanne überspringen können, wenn sich diese mitten in einer Serie befinden. Bisher erschien der neue Button nur, wenn eine Netflix-Serie im Browser gesehen wird. In den Netflix-Apps für die diversen Plattformen wurde er bisher nicht gesichtet.

Spulen ist meist unkomfortabel

Bei vielen Serien beginnen alle Episoden nach der ersten Folge mit einer Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse. Im Automatikbetrieb wird diese Zusammenfassung dann meist zusammen mit dem Vorspann übersprungen. Das ist aber nicht möglich, wenn eine Serie gleich mit der Geschichte beginnt und den Vorspann erst später einblendet. Mit dem neuen Spring-Button können auch solche Vorspanne bequem übersprungen werden.

Prinzipiell kann der Nutzer auch jetzt schon vorspulen, um einen Vorspann zu überspringen. Damit kann aber nicht gezielt zum Ende des Vorspanns gesprungen werden. Beim Spulen passiert es dann gerne mal, dass zu weit vorgespult wird und dann erst wieder zurückgespult werden muss. Am Ende verschlingt es dann weniger Zeit, den Vorspann einfach laufen zu lassen.

Versteckte Überspringfunktion bei Amazon Video

Netflix' Hauptkonkurrent Amazon bietet in seinem Videostreamingdienst eine solche Überspringfunktion bisher nur versteckt - und nicht bei allen Serien. Wenn eine Serie mit X-Ray-Informationen versehen ist, kann oftmals der Vorspann darüber übersprungen werden. X-Ray blendet in das laufende Bild ein, welche Schauspieler gerade in einer Szene zu sehen sind.

Außerdem gibt es im X-Ray-Bereich in einem Untermenü eine Art Kapitelfunktion, in dem oftmals für den Vorspann ein eigenes Kapitel aufgeführt ist, das dann auch übersprungen werden kann. Eine Automatik zum Überspringen eines Vorspanns gibt es bei Amazon Video bisher nicht.