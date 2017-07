Router Sense von F-Secure im Test: Kindergärtner für das Internet of Things

F-Secure will mit einem Router das Internet of Things sicherer machen. Das Ganze wird per App bedient und funktioniert im Test meist reibungslos. Experten dürften sich jedoch deutlich mehr Einstellungen wünschen. Ein Test von Hauke Gierow

Mit dem smarten Router Sense will die finnische Sicherheitsfirma F-Secure die Antwort auf die Sicherheitsgefahren rund um das Internet of Things geben. Unsichere IP-Kameras, die ohne Wissen der Nutzer das Internet angreifen, und datensammelnde Smart-TV sollen mit dem Gerät verhindert werden. Im Test gefällt uns der Ansatz von F-Secure, an einigen Stellen merkt man dem System aber noch an, dass es sich um ein recht junges Produkt handelt. Eins vorweg: Sense ist kein Gerät für Bastler, sondern vor allem für Nutzer, die ohne großen Aufwand einen besseren Überblick über ihr Heimnetzwerk bekommen wollen.

Anzeige

Im vergangenen Herbst griffen vernetzte Geräte aus aller Welt zunächst das Blog des Journalisten Brian Krebs an, später brachte das Mirai-Botnet sogar den DNS-Provider Dyn in Schwierigkeiten - und zahlreiche populäre Webdienste wie Twitter und sogar ein Rechenzentrum von Amazon funktionierten über Stunden nicht. Schuld waren unsichere Standardpasswörter und schlampig konfigurierte Netzwerke.

Mikko Hypponen, Chief Research Officer von F-Secure, sagte im Gespräch mit Golem.de zur aktuellen Entwicklung: "Wir erleben gerade die erste IoT-Revolution. Noch wissen die Nutzer, dass ihre Geräte sich mit dem Internet verbinden. Das wird sich mit der nächsten Generation ändern." Doch obwohl die Nutzer über die Vernetzung der Technik Bescheid wüssten, könnten viele Nutzer die Risiken der Technik nicht einschätzen oder einordnen. Dieses Problem wollen mehrere Sicherheitsfirmen lösen. Kaspersky mit einem eigenen Betriebssystem für Router und IoT-Geräte, der Hersteller Symantec will ebenfalls einen Router mit Virenschutz mit dem Namen Core anbieten. Von beiden Geräten war bislang kein Testmuster zu bekommen.















Im Gespräch mit einigen vom Mirai-Botnetz betroffenen Endkunden und Unternehmen hätten diese auf die Feststellung, dass ihr Toaster gerade das Internet angreife, nur mit "Cool" geantwortet, sagt Hypponen. Sense soll dafür sorgen, dass IoT-Geräte nicht mehr attackiert werden, ohne dass die Nutzer selbst aktiv werden. Sense soll einerseits das Problembewusstsein der Nutzer stärken, indem Bedrohungen angezeigt werden, andererseits sollen einige Angriffe direkt unterbunden werden.

Zunächst ist Sense ein ganz normaler Router im schlichten weißen Design. Auf das Design ist F-Secure offenbar besonders stolz, auf der Packung wird der Router mit dem Hinweis "nordisches Design aus Finnland" angepriesen. Das Gerät sieht deutlich besser aus als solche mit vielen einzelnen Antennen und kann auch im Bücherregal einen Platz finden, gegen den kaum ein Familienmitglied rebellieren dürfte. Auf der weißen Oberfläche wird die Uhrzeit angezeigt, auch während der Einrichtung wird das Display kurz benötigt.

Im Gerät stecken ein nicht näher benannter 1-GHz-Dual-Core-Prozessor, 512 MByte DDR3-RAM und 1 GByte Flash-Speicher. Zur ersten Einrichtung wird Bluetooth 4.0 genutzt, Bluetooth Low Energy wird ebenfalls unterstützt. Es sind drei RJ45-Schnittstellen mit bis zu 1.000 MBit/s Datendurchsatz vorhanden. Das Gehäuse beherbergt vier Antennen, die ihr Signal nach IEEE 802.11a/b/g/n/c, AC 1750 verteilen.