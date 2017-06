Epyc 7000: AMDs Chance, Intel viele Marktanteile abzunehmen

AMD hat offiziell die Epyc-Prozessoren der 7000er-Serie vorgestellt und verspricht viel. Manche Ein-Sockel-Konfiguration soll bei ähnlichem Preis Zwei-Sockel-Systeme von Intel schlagen und AMDs Epyc ist mit zwei CPUs fast doppelt so schnell wie einzeln. AMD kämpft vor allem mit vielen Kernen gegen Intels Xeon . Von Andreas Sebayang

AMD hat Details zu seinen neuen Epyc-Server-Prozessoren genannt. Die Ryzen-Ableger heißen nicht mehr Opteron und führt stattdessen einen neuen Markennamen ein. Zunächst gibt es die Epyc-7000-Serie, basierend auf dem Naples Chip, mit der AMD vor allem mit einer hohen Anzahl von CPU-Kernen, schnellen und in großer Menge bereitstehenden, flexiblen Interconnects gegen Intels Xeon-Prozessoren bestehen will.

Modell Kerne Frequenz Preisbereich Intel-Konkurrent Epyc 7601 32 2,2 bis 3,2 GHz Ab 4.000 US-Dollar Xeon E5-2699A v4 Epyc 7551 32 2,0 bis 3,0 GHz 3.400 US-Dollar Xeon E5-2698 v4 Epyc 7501 32 2,0 bis 3,0 GHz n.v. n.v. Epyc 7451 24 2,3 bis 3,2 GHz Ab 2.400 US-Dollar Xeon E5-2695 v4 Epyc 7401 24 2,0 bis 3,0 GHz 1.850 US-Dollar Xeon E5-2680 v4 Epyc 7351 16 2,4 bis 2,9 GHz Ab 1.100 US-Dollar Xeon E5-2650 v4 Epyc 7301 16 2,2 bis 2,7 GHz Ab 800 US-Dollar Xeon E5-2640 v4 Epyc 7281 16 2,1 bis 2,7 GHz 650 US-Dollar Xeon E5-2630 v4 Epyc 7251 8 2,1 bis 2,9 GHz 475 US-Dollar Xeon E52620 v4 Epyc 7551P 32 2,0 bis 3,0 GHz Ab 2.100 US-Dollar 2x Xeon E5-2650 v4 Epyc 7401P 24 2,0 bis 3,0 GHz 1.070 US-Dollar 2x Xeon E5-2630 v4 Epyc 7351P 16 2,4 bis 2,9 GHz 750 US-Dollar 2x Xeon E5-2620 v4 Spezifikationen von AMDs Epyc-Prozessoren

Bei Epyc handelt es sich um ein Multi-Chip-Module (MCM) auf dem vier Dies mit der Zen-Mikroarchitektur untergebracht werden, die mit einer Infinity Fabric mit 42 GBit/s untereinander verbunden sind. Jedes Die kann also jedes weitere Die direkt und ohne Umwege dank der Fabric mit Hilfe der MCM-Links erreichen. Das Design erlaubt AMD vergleichsweise einfach, sehr leistungsfähige Hardware zu bauen, indem eine enorme Anzahl von Kernen untergebracht wird. Jedes Die kann bis zu 8 Kerne haben. Pro MCM sind also 32 Kerne möglich. Die Epyc-7000-CPUs erlauben zudem grundsätzlich Simultaneous Multithreading.

CPUs für Ein- und Zwei-Sockel-Systeme

Das Marktsegment, auf das AMD sich mit der ersten Epyc-Generation konzentriert, sind die Ein- und insbesondere Zwei-Sockel-Systeme. Erkennbar ist die Generation an der 1 am Ende des Produktnamens. Bei gleichem Preis verspricht das Unternehmen aus Austin eine teils erheblich höhere Leistungsfähigkeit verglichen mit der Konkurrenz. Das geht soweit, dass AMD für seine Ein-Sockel-Systeme Intels Zwei-Sockel-Systeme als Konkurrenz angibt. Die Ein-Sockel-CPUs lassen sich an dem angehängten P erkennen.

Insgesamt sind drei Modelle geplant. Technisch entsprechen die Modelle 7551P, 7401P und 7351P ihren Varianten für zwei Sockel. Es gibt also die gleiche Anzahl an I/O-Lanes (128 Serdes-Links) und ebenfalls 8 DRAM-Kanäle. Einziger gewichtiger Unterschied: Von den 128 I/O-Lanes werden keine Lanes für die Verbindung eines zweiten Prozessors benötigt. Die Hälfte wird nämlich für die Verbindung der CPUs untereinander verwendet (Infinity Fabric).











































































Diese lassen sich vom Systemhersteller flexibel konfigurieren. Möglich sind diverse Konfigurationen von PCIe 3.0 Lanes, von x16 über x8 und x4 bis hin zu x1. Zudem unterstützt AMD NVM Express und Hot-Plugging. Schnelle SSDs ließen sich somit per U.2 anbinden, was für Storage-Systeme interessant ist, vor allem aufgrund der vielen verfügbaren Lanes. Die Lanes selber arbeiten mit 8 GBit/s entsprechend PCIe 3.0.

Eine weitere Möglichkeit ist, die Lanes als SATA-Lanes zu betreiben. Dann natürlich gebremst auf 6 GBit/s. SAS wurde seitens AMD gar nicht genannt, das müsste also vermutlich per PCIe-Karte oder -Chip auf dem Board realisiert werden.