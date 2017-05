Engine : Unity bekommt 400 Millionen US-Dollar Investorengeld

Artwork von Unity (Bild: Unity)

Der Engine-Hersteller Unity kann weiter wachsen: Der US-Investor Silver Lake Partners steckt rund 400 Millionen US-Dollar in die Firma. Ein großer Teil des Geldes fließt allerdings nicht in neue Technologien - sondern in Autos für die Angestellten.