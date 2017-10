Elektrorennwagen : VW will elektrisch auf den Pikes Peak

Elektrobolide von VW: wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung von Elektroautos (Bild: VW)

VW will in den Rennsport zurück. Die Konzernmutter macht aber nicht ihren Marken Audi und Porsche in der Formel E Konkurrenz. Statt dessen will VW mit einem Elektroauto in einem renommierten Bergrennen reüssieren.