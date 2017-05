Electro Fluidic Technology: Schnelles E-Paper-Display für Video-Anwendungen

E-Paper ist nicht nur für sein stromsparendes Konzept bekannt, sondern auch für eine Langsamkeit, die mitunter an Fallblattanzeiger erinnert. Forscher der South China Normal University arbeiten an einer schnellen Alternative - samt Farbe.

Auf der Displayweek haben Forscher der South China Normal University ihre Forschungsergebnisse einer laufenden Entwicklung für eine neue E-Paper-Display-Technik vorgestellt. Die EFD genannte Technik soll bald einsatzfähig sein und nicht nur eine sehr schnelle Anzeige bieten, sondern gleichzeitig auch Farbe sowie einen flexiblen Einsatz.

Diese Electro Fluid Displays bieten Daten, die viele andere E-Paper-Display-Techniken nicht bieten. Wobei vieles davon angestrebt ist. Die reflektiven Eigenschaften sollen bei 60 Prozent liegen, was auf dem Niveau der Techniken EPD und MEMS ist. Derzeit lässt sich das System mit 15 bis 20 Volt antreiben, zwecks besserer Kompatibilität soll der Wert aber noch gesenkt werden. Mit einer hohen Kompatibilität zur LCD-Fertigung von bis zu 80 Prozent sollen sich zudem die Investitionstechniken in Grenzen halten.

Möglich wird das Ganze durch den Einsatz einer Flüssigkeit, die mit einem Feld entweder aus dem Blickfeld oder in das Blickfeld bewegt wird. Die Flüssigkeit lässt sich zudem sehr schnell aus dem Weg räumen. Bisher sind 7,5 Millisekunden möglich. Am Ende sollen es 5 Millisekunden werden. Die Farbigkeit lässt sich am Ende durch den Einsatz vieler kleiner einfarbiger Zellen ermöglichen. Der Kontrast soll dabei etwa dem entsprechen, was MEMS-Displays bieten.

In Testläufen haben die Wissenschaftler der South China Normal University bisher 5 Millionen Schaltvorgänge durchgeführt. Insgesamt eignet sich das Display damit auch für die Darstellung von Videos, so die Forscher. Gezeigt wurden Videos aus dem Testlabor, die allerdings noch einfarbig waren. EF-Displays sehen zumindest vielversprechend aus.

Angedacht ist die Technik sowohl für kleine Displays, wie etwa Smartphone-Displays, als auch sehr große Digital-Signage-Systeme, die dann von der hohen Reflektionsfähigkeit profitieren und damit ein farbiges Videobild ohne großen Energieaufwand selbst bei starkem Sonneneinfall bieten können. So weit ist es aber noch nicht. Doch auch an der Möglichkeit der Verwendung starker Hintergrundbeleuchtungen wird gearbeitet.

Die Technik soll bald reif für die ersten Testläufe für eine Massenproduktion sein - vielleicht schon gegen Ende des Jahres 2017. Das läuft zunächst mit konventionellen Produktionsverfahren. Ob die Technik auch gedruckt werden kann, muss erst noch erforscht werden.