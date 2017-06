Ende der Störerhaftung: Koalition ersetzt Abmahnkosten durch Netzsperren

Die Fraktionen von Union und SPD haben sich ein weiteres Mal auf die Abschaffung der Störerhaftung geeinigt. Nachdem die SPD in der vergangenen Woche noch vor einem Scheitern der Verhandlungen gewarnt hatte, führten die Gespräche zu Beginn dieser Woche zum Erfolg. Am Dienstag billigten die Fraktionsspitzen der Koalition die Regelung, auf die sich die Abgeordneten am Montag verständigt hatten.

Mit der Einigung wird fast eins zu eins der Gesetzesentwurf der Regierung umgesetzt, der Anfang April bereits beschlossen worden war. Eine Änderung betrifft lediglich den Hinweis, dass Anbieter wie Hotels auch weiterhin Sicherungsmaßnahmen ergreifen dürfen, die ihnen von einer Behörde nicht mehr vorgeschrieben werden dürfen. Allerdings sah der Gesetzesentwurf ohnehin schon vor, dass "Maßnahmen auf freiwilliger Basis" möglich sind. Nun lautet die entsprechende Formulierung: "Davon unberührt bleibt, wenn ein Diensteanbieter auf freiwilliger Basis die Nutzer identifiziert, eine Passworteingabe verlangt oder andere freiwillige Maßnahmen ergreift."

Reaktion auf EuGH-Urteil

Die neue Regelung soll die Schwächen einer Gesetzesänderung aus dem Juni 2016 beseitigen. Damit zieht die Koalition die Konsequenzen aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Störerhaftung. Die Luxemburger Richter hatten im September 2016 entschieden, dass kommerzielle Betreiber offener WLANs zur namentlichen Registrierung ihrer Nutzer gezwungen werden könnten. Zudem dürfen dem damaligen Urteil zufolge Geschädigte die Zahlung von Abmahn- und Gerichtskosten für die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen verlangen. Selbst eine präventive Verschlüsselung des Netzes könnte demnach angeordnet werden.

Diese Vorgaben will die Koalition mit der Neuregelung ausschließen. Im Gegenzug erhalten Rechteinhaber den Anspruch, die Sperrung von IP-Adressen und Ports von den Hotspot-Betreibern zu verlangen, wenn eine Löschung von Inhalten durch den Webseitenbetreiber oder Hostprovider nicht möglich ist.

Keine Abmahnkosten mehr zulässig

Im neu gefassten Paragrafen 8 des Telemediengesetzes (TMG) wird klargestellt, dass Hotspot-Betreiber nicht für die rechtswidrige Übertragung von Inhalten haften: "Sofern diese Diensteanbieter nicht verantwortlich sind, können sie insbesondere nicht wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung oder Unterlassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche."

Wenn der Rechteinhaber "keine andere Möglichkeit" hat, um gegen eine Urheberrechtsverletzung durch WLAN-Nutzer vorzugehen, darf er vom Diensteanbieter künftig die "Sperrung der Nutzung von Informationen verlangen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern". Auch in diesen Fällen dürfen vor- und außergerichtliche Kosten nicht geltend gemacht werden.