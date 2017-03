Echtzeitkommunikation ausprobiert: Willkommen in der Matrix

Mit einem offenen Netzwerk föderierter Server will das Projekt Matrix eine quelloffene Alternative zu den Insellösungen für die Kommunikation im Internet bieten. Durch die Einbindung existierender Kommunikationsplattformen wie IRC, Slack, Twitter und sogar Apples iMessage über sogenannte Bridges soll ein großes, dezentrales Netz der Netze geschaffen werden, in dem jeder mit jedem kommunizieren kann.

Anzeige

Matrix ist eindeutig als Tool für die Gruppenkommunikation in Teams oder Chaträumen konzipiert. Das sieht man sofort an der Benutzeroberfläche, die Slack- und IRC-Aficionados bekannt vorkommen dürfte. Aber auch für private Gespräche hält Matrix spannende Funktionen wie zum Beispiel Ende-zu-Ende-verschlüsselte Videotelefonie bereit. Dazu aber später mehr.

Was Matrix kann

Der Kern von Matrix sind die Homeserver. Jeder Homeserver verwaltet die dort angelegten Nutzerkonten und speichert alle Chats, an denen die dort registrierten Nutzer beteiligt sind. Selbstverständlich ist die Kommunikation über Homeserver hinweg möglich, ähnlich wie bei dezentralen Systemen wie E-Mail oder XMPP. Das Neue an Matrix ist also nicht das Prinzip, sondern die versprochenen Funktionen.

Wir haben Matrix mit den Riot-Apps getestet, den Referenz-Clients, die zeigen sollen, was Matrix alles kann. Riot steht derzeit als Desktop-Variante für Windows, MacOS und Linux sowie als Smartphone-App für iOS und Android zur Verfügung. Letztere ist auch über F-Droid zu haben. Außerdem gibt es bereits mehr als ein Dutzend inoffizielle Clients, darunter auch solche für die Kommandozeile.



















Die Bedienung der Riot-Apps ist nicht nur für Slack-Freunde leicht zu erlernen: Links befindet sich eine Liste der Konversationen und Gruppen, an denen man teilnimmt, mittig die Inhalte des jeweils ausgewählten Chats und rechts eine Liste der Teilnehmer desselben. Matrix bietet außerdem alle Funktionen eines modernen Chatsystems: eine serverseitige Suchfunktion, Lesebestätigungen, Schreibnotifizierung und Präsenzanzeige für Kontakte.

Matrix soll aber mehr sein als ein Slack-Klon. Über sogenannte Bridges lassen sich bestehende Tools wie IRC, Gitter, Github oder eben Slack in die Matrix-Oberfläche einbinden. So ist es möglich, über Matrix in IRC-Räumen mitzudiskutieren oder Teil einer Slack-Gruppe zu sein. Die Community arbeitet außerdem offenbar bereits an Bridges zu Facebooks Messenger, Whatsapp und Twitter. Matrix soll so in einer einzigen Anwendung eine freie, netzwerkübergreifende Kommunikations- und Informationszentrale bieten.