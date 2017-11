Docker auf dem Raspberry Pi mit Hypriot: Gut verpackt

Viele komplexe Linux-Applikationen wie etwa Web- oder Cloud-Server müssen umständlich mit zahlreichen abhängigen Paketen manuell installiert und konfiguriert werden. Einsteiger geben da schnell auf. Mit HypriotOS und dem integrierten Docker bekommen sie eine quasi schlüsselfertige Lösung, die ihnen eine Menge Zeit und Arbeit erspart.

Das aus dem oberfränkischen Bamberg stammende HypriotOS bringt als erstes Betriebssystem für den Raspberry Pi Docker auf die ARM-Architektur. Das auf Debian basierende Containersystem wird seit 2014 entwickelt und legt den Fokus auf Sicherheit sowie ein möglichst kompaktes Erscheinungsbild. HypriotOS hat von Haus aus bereits alle wichtigen Docker-Werkzeuge. Die ressourcenschonende Konzeption des Betriebssystems gestattet es, selbst auf schwächeren ARM-Rechnern bis zu mehrere Hundert Docker-Instanzen simultan zu betreiben. Das macht den Rasperry Pi als Docker-Plattform im Markt der Embedded Systems und des Internet of Things (IoT) hochinteressant.

Setup leichtgemacht

Das System HypriotOS ist als rund 230 MByte großes ZIP-File auf der Projektseite der Entwickler erhältlich. Das heruntergeladene Archiv wird zunächst entpackt, dann wird die daraus resultierende, etwa 1 GByte große Image-Datei auf eine Micro-SD-Karte kopiert, die dabei nicht im System eingehängt sein darf.

$ dd if=hypriotos-rpi-v1.5.0.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M conv=fsync

Anschließend wird die SD-Karte in einen mit dem Netzwerk verbundenen Rasberry Pi gesteckt und dieser gestartet. Beim ersten Hochfahren passt das Setup zunächst das Dateisystem an, was etwas dauert.

Das Betriebssystem startet bis zum Login-Prompt und stellt nach Zuteilung einer IP-Adresse durch den Router automatisch die LAN-Verbindung her. Nutzer ermitteln danach die IP-Adresse des Systems, indem sie auf einem anderen Rechner im Intranet einen Scan starten. Dazu eignen sich Tools wie der Angry-IP-Scanner. Der Raspberry Pi erscheint dabei mit dem Hostnamen black-pearl.local und der dazugehörigen IP-Adresse.











Auf dem HypriotOS-System arbeitet bereits ein SSH-Server, so dass Nutzer sich von jeder Arbeitsstation in demselben Netz aus auf dem Raspberry Pi anmelden können. Dazu geben sie im Terminal den Befehl ein:

ssh pirate@RasPi‑IP

Das vorgegebene Passwort lautet hyp-riot. Nach dem Anmelden zeigt der Befehl docker info den Status des Docker-Diensts an, wobei die Software eine lange Statusliste im Terminal ausgibt. Nun lassen sich variable Docker-Container auf das System transferieren, um damit zu arbeiten.