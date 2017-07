Diginetz-Gesetz: Gemeinde muss Unitymedia und Telekom hereinlassen

Eine Gemeinde muss Unitymedia und der Deutschen Telekom gestatten, eigene Infrastrukturen in einem Neubaugebiet mitzuverlegen. Das hat die Bundesnetzagentur im Fall der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg entschieden. Die Konzerne müssen sich aber "in angemessenem Umfang an den Kosten beteiligen".

Anzeige

Es handelt sich um die erste Entscheidung auf der Basis des Diginetz-Gesetzes, mit dem teure und langwierige Doppelarbeiten an Straßen vermieden werden sollen. Die Gemeinde hatte sich geweigert, weil sie die Wirtschaftlichkeit des von ihr initiierten Betreibermodells eines Glasfasernetzes gefährdet sah.

Wem hilft das Diginetz-Gesetz?

"Wir ermöglichen mit diesen Entscheidungen einen effizienten Infrastrukturwettbewerb beim Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen, insbesondere auch in Neubaugebieten", sagte Behördenchef Jochen Homann. "Durch eine flankierende Kostenregelung stellen wir sicher, dass die Anreize für Erstinvestoren in vollem Umfang erhalten bleiben."

Die Unternehmen betonten, dass durch die Mitverlegung eigener Telekommunikationsinfrastruktur in Neubaugebieten die Dopplung von Tiefbaukosten verhindert werden könne. Die Konzerne müssen aber nur die Kosten tragen, die durch die Mitverlegung zusätzlich entstehen.

Die Gemeinde hatte erklärt, allein in diesem Jahr rund 767.000 Euro in die Leerrohrinfrastruktur zu investieren. Hinzu kommen die Anschlüsse des Gewerbegebiets Römeräcker und die vollständige Vernetzung des Neubaugebiets Biegen/Durlacher Weg. Die Bauarbeiten fanden in mehreren Bauabschnitten auf einer Gesamtlänge von rund 4.000 Metern in offener Bauweise im Straßen- und Gehwegbereich statt. In die Rohrverbandsysteme werden dann zu einem späteren Zeitpunkt Glasfaserkabel eingezogen.