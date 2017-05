Die Woche im Video: Wo bleibt die menschliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist im Kommen: Nvidia hat darüber auf seiner Hausmesse gesprochen, Microsoft auf seiner Entwicklungskonferenz, und auch die Sprachassistenten Alexa und Cortana werden immer mehr eingesetzt. Nur die menschliche Intelligenz ließ diese Woche an einigen Stellen zu wünschen übrig. Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen.

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Microsoft: Entwicklertools und Cloud

Alle Artikel zur Build 2017

Top 2: Alexa, Cortana - und Siri?

Amazon Knight: Das Echo-Gerät im Röhren-TV-Design

Echo Show: Amazon zeigt Alexa-Gerät mit Bildschirm und Kamera

Amazons Echo Show: Alexa-Gerät mit 7-Zoll-Display soll 240 Euro kosten

Home Hub: Microsofts eigenwillige Antwort auf Echo und Co.

Harman Kardon Invoke: Erster Cortana-Lautsprecher vorgestellt

Top 3: Neues von Nvidia

Alle Artikel zur GTC 2017

Kurzmeldungen:

Abo-Falle: Justizminister will Missbrauch der Telefonrechnung verbieten

Warum Deutschland beim Glasfaserausbau versagt

Project Zero: Microsofts Antivirensoftware gefährdet Windows-Nutzer

Single Sign-on: Daimler und Springer wollen Generalschlüssel fürs Internet

Landgericht Berlin: Streit um Leistungsschutzrecht kommt vor den EuGH

Audiotreiber mit Keylogger-Funktion

Polizei darf Vorratsdaten künftig bei Einbrüchen abfragen

Prey im Test

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr.