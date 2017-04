Die Woche im Video: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Samsung Galaxy S8

Galaxy S8 und S8+ im Kurztest

Es wird eine spezielle Microsoft Edition des Galaxy S8 geben

Top 2: Start DVB-T2

Bereits eine Million Freenet-Geräte verkauft

Media Broadcast bestätigt einzelne Probleme bei DVB-T2

Top 3: APFS unter iOS 10.3 im Test

Schneller suchen und ein bisschen schneller booten

Top 4: Ghost in the Shell

Wenig Geist in schöner Hülle

Top 5: Autopiloten

Gesetz beschlossen: Computer dürfen das Lenkrad übernehmen

Top 6: Festplatten zerstören

Wie man in 60 Sekunden ein Datencenter auslöscht

Kurzmeldungen:

Amazon Go: Kassenloser Supermarkt scheitert im Praxistest

Nutzer erhalten meist nicht versprochene Datenrate

Der Flughafen wird rund

