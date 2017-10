Die Woche im Video: Wegen Krack wie auf Crack!

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: WPA2 kaputt

WPA2 ist kaputt, aber nicht gebrochen

Krack-Angriff: Kein Grund zur Panik

Intel muss WLAN und AMT-Management gegen Krack patchen

Ubiquiti Amplifi und Unifi: Erster Consumer-WLAN-Router wird gegen Krack gepatcht

Top 2: Google-Handys im Test

Pixel 2 und Pixel 2 XL im Test: Google fehlt der Mut

Essential Phone im Test

Top 3: Viele Spiele

Gran Turismo Sport im Test

Star Wars Battlefront 2 angespielt

Elex im Test: Schroffe Schale und postapokalyptischer Kern

Kurzmeldungen:

Microsoft verteilt Fall Creators Update

Xperia Touch im Test: Sonys coolem Android-Projektor fehlt das Killerfeature

GPD Pocket im Test: Winziger Laptop für Wenigtipper

Hoverbike: Dubais Polizisten sollen Streife fliegen

Kampf der Robotergiganten

Kleinere deutsche Kabelnetzbetreiber wollen Geld von Netflix

Netflix gewinnt Millionen Neukunden

Die höchsten Bußgelder drohen nur Facebook

