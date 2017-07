Die Woche im Video: Strittige Standards, entzweite Bitcoins, eine Riesenkonsole

Beim IETF-Meeting in Prag wird hitzig über Internet-Standards diskutiert, bei Bitcoin stehen umstrittene Änderungen an und wir programmieren eine Spielkonsole. Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Top 1: IETF diskutiert

DNS über HTTPS ist besser als DNS

Wie das Offline-Internet auf SD-Karte kommen könnte

5G braucht das Internet - auch ohne Internet

Wie TLS abgehört werden könnte

DNS wird sicher, aber erst später

Top 2: Kryptowährung im Umbruch

Bitcoin steht vor grundlegenden Änderungen

Viele gebrauchte AMD-Grafikkarten im Angebot

Massiver Diebstahl von Ether

Top 3: Konsole im Test

Creoqode 2048 im Test: Wir programmieren die größte portable Spielkonsole der Welt

Kurzmeldungen:

Datenbrille: Google Glass kehrt als Business-Variante zurück

Qualcomm will iPhone-Importstopp in Deutschland

Österreich will Staatshackern Wohnungseinbrüche erlauben

Eurostat: EU-Unternehmen beklagen Mangel an IT-Experten

Dirk Wössner: Neuer Telekom-Deutschland-Chef steht für Gigabit

Vectoring: Landkreise kritisieren Überbauen von Glasfaser

250 MBit/s: Super Vectoring kommt bei der Telekom fast im ganzen Netz

Gaming-Monitor Viewsonic XG 2530 im Test

