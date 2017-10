Die Woche im Video: Spionage geht viral

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Anzeige

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Dateisysteme

ZFS ausprobiert: Ein Dateisystem fürs Rechenzentrum im privaten Einsatz

Top 2: Kreditkarten-Rechner

Zotac Zbox PI225 im Test

Top 3: Windows Phone am Ende

Microsoft plant nichts Neues für Windows 10 Mobile

Top 4: Der Kaspersky-Thriller

Israel hackt Russland und findet Kaspersky-Daten

Kurzmeldungen:

Oculus Go: Alleine lauffähiges VR-Headset für 200 US-Dollar vorgestellt

Ozo: Nokia hat keine Lust mehr auf VR-Hardware

Nvidia-Partner ZF: Was autonome Autos sonst noch brauchen

Nvidia Drive PX Pegasus: 500-Watt-Board für autonome Taxis

Neuer Kindle Oasis im Hands on: Amazons großer E-Book-Reader ist wasserdicht

Tolino Epos: Wasserdichter E-Book-Reader mit 7,8-Zoll-Display

Vodafone: AVM stoppt Fritz-OS-Version nach Einwahlproblemen

Bundesnetzagentur erlaubt Stream On

Dokumentarfilm Pre-Crime: Wenn Computer Verbrechen vorhersagen

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter, Hauke Gierow und Oliver Nickel moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, entweder im Forum oder via E-Mail an redaktion@golem.de.