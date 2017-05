Die Woche im Video: Scharfes Video, spartanisches Windows, spaßige Switch

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Top 1: Microsoft

Microsoft präsentiert die Seele von Windows 10

Microsoft Surface Laptop: Vollwertiges Notebook mit eingeschränktem Windows

Minecraft Code Builder lehrt Schüler das Programmieren

Microsoft: 'Das Telefon ist schon tot'

Top 2: Panasonic Lumix GH5 im Test

Die Kamera, auf die wir gewartet haben

Top 3: Nintendo Switch Test-Trio

Mit Sega und Stil zum Ziel

Kurzmeldungen:

Posteo warnt vor Mailvelope mit Firefox

Betrüger tricksen das mTAN-Verfahren aus

Kritische Sicherheitslücke in Serverchips ab Nehalem-Serie

Hersteller kündigen Patches für Intel-Exploit an

Xfel erzeugt erste Röntgenlaserpulse

SpaceX startet geheimen Militärsatelliten

IBMs Tastaturklassiker im Test

