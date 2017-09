Die Woche im Video: Rasende Klingonen und ein rasantes Rechenmonster

Wir flüchten vor dem Wahlergebnis in die unendlichen Weiten des Weltraums , Nintendo lädt zur Zeitreise und Intel lässt ein Rechenmonster los: Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Top 1: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Diese Netzpolitiker sitzen im neuen Bundestag

Union und SPD verlieren, Jamaika-Koalition rückt näher

Ein Hoffnungsschimmer für die Netzpolitik

Top 2: Neue Lauschsprecher von Amazon

Echo Connect macht Lautsprecher zum Festnetztelefon

Echo Buttons: Mit Alexa-Lautsprechern spielen

Echo Spot: Amazon zeigt weiteres Alexa-Gerät mit Display

Neuer Fire TV: Amazons Streaming-Gerät bietet HDR für 80 Euro

Echo und Echo Plus: Zwei neue Alexa-Lautsprecher, einer mit Smart-Home-Hub

Amazon Alexa: Echo Show kommt für 220 Euro nach Deutschland

Top 3: Schneller rechnen

Intel braucht 18 Kerne, um AMD zu schlagen

Top 4: Super-retro-Gaming

SNES Classic Mini im Vergleichstest: Putzige Retro-Konsole mit suboptimaler Emulation

Kurzmeldungen:

iPhone 8 Plus im Test: Warten auf das X

Kundendaten von Deloitte offenbar gehackt

Viele Deloitte-Systeme im Internet auffindbar

Adobe veröffentlicht versehentlich privaten PGP-Key im Blog

Kalaschnikow entwickelt Hoverbike

Telekom wegen fehlendem FTTH massiv unter Druck

Deutsche Telekom verbietet 1&1 das beste Netz

Twitter testet doppelt so lange Tweets wie bisher

Star Trek Discovery angeschaut: Star Trek - eine neue Hoffnung

