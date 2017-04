Die Woche im Video: Mr. Robot und Mrs. MINT

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Roboter auf der wichtigsten Industriemesse

Alle Artikel zur Hannover Messe 2017

Top 2: Deutschland spielt

Alle Artikel zur Quo Vadis 2017

Portal Knights ist das beste deutsche Spiel 2017

Top 3: EuGH zu Streaming

Streaming aus illegalen Quellen ist rechtswidrig

Android-Malware millionenfach aus Play Store runtergeladen

Bloatware auf Millionen Notebooks ermöglicht Codeausführung

Mediacenter-Software: Warum Kodi DRM unterstützen will

Microsoft: 'Es gilt, die Potenziale von Mädchen zu fördern'

Ein Drittel mehr Informatik-Studienanfängerinnen

Youtuber sollen keine Schleichwerbung mehr machen dürfen

Sonos Playbase vs. Raumfeld Sounddeck: Wuchtiger Wumms im Wohnzimmer

Datenschutzverordnung im Bundestag: 'Für uns ist jeden Tag der Tag der inneren Sicherheit'

Daimler: Stromspeicher mit Mercedes-Stern für Sonnenenergie

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter und Hauke Gierow moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, entweder im Forum oder via E-Mail an redaktion@golem.de.