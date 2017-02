Die Woche im Video: Milliarden-Gewinne hui, Einreiseverbot pfui

Die großen Internet-Konzerne streifen hohe Gewinne ein, fürchten durch Trumps Einreiseverbot jedoch um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Elon Musk schaut dabei in die Röhre. Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Anzeige

Top 1: IT gegen Trump

Amazon, Microsoft und Expedia unterstützen Klage gegen Trump

Top 2: Röhrenwettbewerb

Die Bayern hyperloopen am schnellsten

Top 3: Kritik an Datenschutzentwurf

Datenschützer sehen gewaltigen Änderungsbedarf bei Reform

Kurzmeldungen:

AMD steigert Umsatz und reduziert Verlust

Das iPhone 7 bringt Apple keinen großen Absatzsprung

Intel erreicht Umsatzrekord trotz schwächelnder Sparte

Amazon macht erneut sehr hohen Gewinn

Facebook kann Milliarden-Gewinn mehr als verdoppeln

EU schafft hohe Roaming-Gebühren zum Juni 2017 ab

Kopierschutz von Resident Evil 7 geknackt

Gründer von Namco und Pac-Man-Erfinder ist tot

25- und 50-Gigabit-Ethernet sind freigegeben

Facebook will Passwort-Wiederherstellung revolutionieren

Logitech Spotlight: Mit einem Handschwung durch die Präsentation

