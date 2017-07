Die Woche im Video: Intel irrt, Internet infiziert, iPhone illuminiert

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Top 1: Petya

Maersk, Rosneft und die Ukraine mit Ransomware angegriffen

Petya-Kampagne nutzt Lücke in Buchhaltungssoftware

Top 2: Intel: Test und Bug

Debian warnt vor Albtraum-Bug in Intel-CPUs

CPU-Bugs: Errata sind menschlich, Updates besser

Core i9-7900X im Test: Intels 10-Kern-Brechstange

Top 3: 10 Jahre iPhone

Apple hat definiert, wie ein Smartphone sein muss

Kurzmeldungen:

Erst schriftliche Einwilligung, dann Whatsapp für Kinder

Ende der Störerhaftung: Koalition ersetzt Abmahnkosten durch Netzsperren

Abmahnanspruch abgeschafft, Netzsperren eingeführt

Bundesnetzagentur setzt Vorratsdatenspeicherung aus

Bundestag beschließt Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Google Wifi im Test: Google mischt mit im Mesh

AVM baut Mesh-WLAN in seine Router und Repeater ein

Honor 9 im Hands on

SNES Classic Mini: Nintendo bringt 20 Klassiker und ein neues Spiel

Nintendo produziert zweite Retrokonsole in höherer Stückzahl

