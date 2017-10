Die Woche im Video: Hüpfen, Fuchteln, Buddeln

Mario und ein Assassine springen wieder herum. In Windows 10 kommt auch Bewegung. Und die Telekom gräbt um. Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Anzeige

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Windows 10 Update

Windows 10 Version 1709 im Kurztest: Ein bisschen Kontaktpflege

Windows Mixed Reality im Test

Top 2: Telekom dreht auf

Telekom will Festnetz und Mobilfunk komplett verschmelzen

Telekom probiert 1 GBit/s ohne Glasfaser aus

Telekom macht G.fast-Feldtest in Deutschland

Top 3: Hüpfen und Rennen

Assassin's Creed Origins im Test

Super Mario Odyssey im Test

Kurzmeldungen:

Bahn startet selbstfahrende Buslinie in Bayern

Purism Librem 13 im Test

EU-Parlament stimmt ePrivacy-Verordnung zu

War das Scheitern von Limux unsere Schuld?

Facebook braucht Tupperware für seine Container

Mate 10 Pro im Test: Starkes Smartphone mit noch unauffälliger KI

Amazon Key: Amazon öffnet die Wohnungstür der Kunden für Boten

Onlinehandel: Amazon startet Prime-Versand für Unternehmenskunden

Apple-Taschenrechner versagt bei Kopfrechenaufgaben

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter, Hauke Gierow und Oliver Nickel moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, entweder im Forum oder via E-Mail an redaktion@golem.de.