Die Woche im Video: Hitzewelle erfasst Adblocker, CIA und Österreich

Anzeige

Top 1: Wikileaks

Die Fake-Virenscanner der CIA

Die CIA kocht nur mit Wasser und lokalen Root-Exploits

Top 2: Adblocker-Debatte

Verleger geben Adblockern Mitschuld an Trumps Wahlsieg

Die schlechte Adblocker-Satire der Verleger

Top 3: Temperaturprojekt

Frostbeulen, zieht nach Österreich!

Kurzmeldungen:

Deutschland bekommt doch ein flächendeckendes Gigabit-Netz

Spammer vergessen 1,4 Milliarden Mailadressen im Netz

Windows Server soll auf ARM-Prozessoren laufen

Glyph-Erfinder entwickelt eigene Lightfield-Brille

Hacker beschäftigen sich mit Zelda und Switch

Switch-Besitzer verärgert über Pixelfehler

Nintendo Switch: Fast ausverkauft und offizielle Hilfe für Joy-Con-Probleme

Zelda BotW auf der Wii U: Schandstadt statt Kakariko, trotzdem super

Speichertechnik: Datenspeicher braucht nur ein Atom pro Bit

Ghost Recon Wildlands im Test: Willkommen in der wunderschönen Drogenhölle

