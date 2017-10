Die Woche im Video: Googles Oberklasse, Intels Mittelklasse und ein klasse Film

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Anzeige

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Neue Google-Geräte

Googles Pixel 2 ist in Deutschland besonders teuer

Daydream View wird kühler, schärfer, teurer

Google Clips: Mobile Kamera nutzt KI für Schnappschüsse daheim

Pixel Buds: Googles Bluetooth-Ohrhörer bietet nur 5 Stunden Akkulaufzeit

Google Home Max: Stereo-Version von Google Home kostet 400 US-Dollar

Google Pixelbook: Neues ChromeOS-Convertible kostet 1.000 statt 1.200 Dollar

Smarter Lautsprecher: Google bringt kleinen Home-Lautsprecher für 60 Euro

Pixel 2 und Pixel 2 XL im Hands on: Googles neue Smartphone-Oberklasse überzeugt

Top 2: Sechs Kerne für Mittelklasse

Core i7-8700K und Core i5-8400 im Test

Top 3: Bitcoin-Mining im Browser

Webseiten missbrauchen Nutzerrechner für Kryptomining

Top 4: Blade Runner

Ein gelungenes Update für die Zukunft

Kurzmeldungen:

Chemie-Nobelpreis für Kryoelektronenmikroskopie

Physik-Nobelpreis für Gravitationswellen

Trump ordnet Denial-of-Service-Angriffe gegen Nordkorea an

Maas verweigert Evaluierung des Leistungsschutzrechts

Tesla baut viel zu wenig Model 3

Lenovo Thinkpad 25: Japanische Jubiläums-Bento-Box mit Retro-Extras

Mittelerde Schatten des Krieges im Test: Ein Spiel, sie ewig zu binden

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter, Hauke Gierow und Oliver Nickel moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, entweder im Forum oder via E-Mail an redaktion@golem.de.