Die Woche im Video: Freiheit, Neuheit, Fürchterlichkeit

Top 1: Neuigkeiten von der Google I/O

Alle Berichte zu Googles Entwicklermesse

Top 2: Überwachungsendspurt der Regierung

Großflächiger Einsatz von Staatstrojanern geplant

Großflächige Nutzung von Passfotos geplant

Top 3: Chelsea Manning aus der Haft entlassen

Chelsea Manning ist frei

Danke, Chelsea Manning!

Top 4: Epyc, Vega, Ryzen Mobile

Threadripper bringt 16 Kerne für Desktop-PCs

AMD bringt Radeon Vega Frontier Edition und Pro Vega SSG

Aus AMDs Opteron wird AMDs Epyc

Kurzmeldungen:

Blackberry Keyone im Test

EU-Kommission will 110 Millionen Euro Strafe von Facebook

IT-Profis haben zu hohe Gehaltsvorstellungen

3D-Druck bei der Bahn

Mehrere Tor-Server in Frankreich beschlagnahmt

Wo die NSA-Exploits gewütet haben

NSA-Exploits legen weltweit Windows-Rechner lahm

The Surge im Test

