Die Woche im Video: Fenster ohne Ausblick und deshalb mehr Gestaltungsspielraum

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Anzeige

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Windows Vista und Windwws 10

Microsoft beendet seinen PR-Alptraum

Hasta la vista, Vista: Entkernt und abgesichert

Creators Update im Test

Creators Update: Die meisten Linux-Entwickler-Tools laufen auf Windows

Top 2: AMDs Ryzen

Ryzen 5 1600X im Test

Ryzen 5 1500X im Test

Ryzen profitiert von DDR4-3200 und Dual Rank

Top 3: Motos

Moto G5 und Moto G5 Plus im Test

Kurzmeldungen:

Gesetz gegen Hasskommentare: Breiter Widerstand gegen Heiko Maas

Trutzbox Apu 2 im Test

McLaren bringt 3D-Drucker an die Rennstrecke

Honorbuddy: Bossland will nicht an Blizzard zahlen

Mass Effect Andromeda: Denuvo sperrt Update aus

Samsung stellt aktive LED-Kinoleinwand vor



Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter und Hauke Gierow moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, entweder im Forum oder via E-Mail an redaktion@golem.de.