Die Woche im Video: Eine Essenz von Silizium, Kupfer und Coltan

Auf der Computex 2017 haben wir uns neue Prozessoren angesehen und von der Anga Com über Breitband berichtet. Währenddessen stellte ein alter Bekannter ein Telefon vor. Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: Alles zur Anga Com

Alle Berichte von der Messe

Top 2: Alles zur Computex

Alle Berichte von der Messe

Top 3: Rubins Rückkehr

Essential Home: Andy Rubins Antwort auf Echo Dot

Android-Gründer zeigt eigenes Smartphone

Kurzmeldungen:

Beim Staatstrojaner geht es den Experten ums Ganze

Facebook muss Konto Verstorbener nicht an Eltern freigeben

Chef von Medienanstalt kritisiert Youtuber

Surface Ergonomische Tastatur im Test

Paul Allens Raketenstartflugzeug ist riesig

Star Trek Bridge Crew im Test

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter, Hauke Gierow und Oliver Nickel moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf.