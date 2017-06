Die Woche im Video: Ein Chef geht, die Quanten kommen und Nummer Fünf lebt

Neue Prozessoren, Sicherheitslücken, Netzpolitikdiskussionen und drohende Abmahnwellen: Rund 30 spannende Meldungen, Tests und Hintergrundartikel gehen bei Golem.de jeden Tag online - in einer Woche kommt da einiges zusammen. Wer ein paar Tage lang das Nachrichtengeschehen nicht verfolgt hat oder einen Überblick will, findet die Topmeldungen in unserem Wochenrückblick.

Zum Abschluss einer jeden Woche heben wir diejenigen Meldungen hervor, die besonders wichtig waren, viel diskutiert wurden und unsere Leser am meisten interessierten. Herausragende Themen behandeln wir in längeren Beiträgen mit mehr Tiefe.

Zu den im Video erwähnten Nachrichten gibt es an dieser Stelle auch weiterführende Links für alle, die mehr über ein Thema wissen möchten.

Top 1: 20 Jahre Golem.de

Die Konferenz-Webseite Die gesammelten Artikel zum Thema

Top 2: OnePlus-Test

Der Oneplus-Nimbus verblasst - ein bisschen

Top 3: Uber-Gründer geht unter

Uber-Gründer Travis Kalanick verliert seinen Job

Top 4: Neue Prozessoren

Dell, HPE und Microsoft werden Epyc-CPUs in Server einsetzen

AMDs Radeon Instinct erscheinen im Herbst 2017

AMDs Chance, Intel viele Marktanteile abzunehmen

Intels nächster Xeon Phi wird doppelt so schnell

Intels Skylake-X kommt zu früh

Schweizer Supercomputer ist drittschnellstes System weltweit

Nvidia bringt zwei Varianten der Tesla V100

Kurzmeldungen:

Unfallbericht bestätigt Kritik an Teslas Autopilot

Thinkpad-Sondermodell zum Jubiläum

Soziales Netzwerk für Nachbarn kommt nach Deutschland

Honda stoppt Produktion wegen Wanna Cry

Atari arbeitet an PC-basierter Konsole

Massive Störungen bei Skype behoben

Der Video-Wochenrückblick erscheint samstags um 9 Uhr. Er wird abwechselnd von unseren Redakteuren Tobias Költzsch, Marc Sauter, Hauke Gierow und Oliver Nickel moderiert. Hinter der Kamera steht Martin Wolf.