Die Woche im Video: Die Post schlampt und Oneplus steht Kopf

Top 1: Kundendaten zugänglich

Datenleck bei der Deutschen Post

Top 2: Retro-Tastatur im test

Jede Tastatur sollte 34 Display-Tasten haben!

Top 3: Cars, Cars, Cars

Volvos Abschied vom Verbrennungsmotor ist ein PR-Gag

BMW i8 Roadster kommt

3er BMW mit Elektroantrieb geplant

Tesla will am 28. Juli die ersten 30 Model 3 ausliefern

Tesla macht Model S und Model X noch spurtstärker

VWs sollen ab 2019 um die Ecke kommunizieren

Kurzmeldungen:

Stereokanäle des Oneplus Five bei Videoaufnahmen vertauscht

Display des Oneplus Five offenbar verkehrt herum eingebaut

Streaming: Netflix testet in Deutschland höhere Preise

Rund 500.000 Kunden holen sich kostenpflichtiges DVB-T2

Wilhelm.tel-Chef findet DVB-T2 nutzlos

Studie: Junge Männer zieht es nach Azeroth statt zur Arbeit

Verdienen Sie genug?

