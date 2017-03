Die Woche im Video: Cebit wird heiß, Android wird neu, Aliens werden gesprächig

Die Cebit will jetzt ein Sommer-Festival werden, wir spekulieren über Süßigkeiten mit "O" und zocken Mass Effect . Sieben Tage und viele Meldungen im Überblick.

Top 1: Cebit 2017

Alle News zur Messe in Hannover

Top 2: Mass Effect

Mass Effect Andromeda im Test

Mass Effect Andromeda im Technik-Test

Top 3: Android O

Android O im Test:

Android O: Alte Crypto raus und neuer Datenschutz rein

Developer Preview: Google veröffentlicht erste Vorschau von Android O

Kurzmeldungen:

Snapdragon 835 angetestet: Qualcomms neue High-End-Plattform

Qualcomm 205 Mobile Plattform: Mit Semi-Smartphones und 45 Tagen Standby gegen 2G

Apple ersetzt iPad Air 2 durch iPad

USA verbieten Laptops in Flugzeugkabinen

Deutsche Entwickler fühlen sich unterbezahlt

Amazon Fresh startet kommenden Monat in Deutschland

Huawei wird in Bayern Netzwerkausrüstung herstellen

Huawei startet eigene Produktion in Deutschland

Golem.de sucht Marketing Manager (w/m)

