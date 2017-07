Dell Latitude 7285: Dells Surface-Konkurrent kann kabellos laden

Dell hat mit dem Latitude 7285 ein 2-in-1-Notebook vorgestellt, das drahtlos über Induktion geladen werden kann. Zu diesem Zweck verkauft Dell zwei Zubehörteile, die jedoch nicht dem Notebook beiliegen: eine Anstecktastatur, das Wireless Charging Keyboard und die Wireless Charging Mat, die als Ladebasis dient und an eine Stromquelle angeschlossen wird.

Das Latitude 7285 an sich ist wie Microsofts Surface Pro ein Tablet mit Tastaturdock. Die Standard-Tastatur und die Wireless-Charging-Tastatur beinhalten einen eigenen Akku, der das Tabletmodul auflädt. Der matte Touchscreen des Gerätes misst 12,3 Zoll und löst mit 2.880 x 1.920 Pixeln auf. Es hat auch einen Stift-Digitizer integriert, der die Nutzung des Dell Active Pens mit dem vorinstallierten Windows-10-Betriebssystem ermöglicht. Das Notebook kann mit einem Intel-Prozessor der Reihen Core i5-7Y54, Core i5-7Y57 oder Core i7-7Y75 gekauft werden.







Auf den Produktfotos sind keine Lüfterschlitze zu erkennen und auf dem Datenblatt wird für alle Prozessoren eine thermische Verlustleistung von 4,5 Watt angegeben. Es könnte sich also um ein lüfterloses Design handeln. Dazu verbaut Dell eine 128, 256 oder 512 GByte große M.2-SSD mit NVMe-Schnittstelle und 8 GByte DDR3-Arbeitsspeicher.

Das Latitude 7285 hat zwei USB-Typ-C-Anschlussbuchsen, die als Thunderbolt-3-Ports angegeben sind. Außerdem ist Platz für eine SIM-Karte, die mobile Datennutzung ermöglicht. Alternativ kommuniziert das Gerät drahtlos über die 2x2-Wlan-ac-Karte von Intel oder Bluetooth 4.2.

Drahtloses Aufladen kostet fast 600 US-Dollar

Um die drahtlose Ladefunktion des Notebooks verwenden zu können, benötigt der Käufer das Wireless Charging Keyboard für 380 US-Dollar und die Wireless Charging Mat, die 200 US-Dollar kostet. Das sind zusammengerechnet 580 US-Dollar oder umgerechnet 600 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Es ist sinnvoll, den Kauf des Zubehörs mit der kleinsten Version des Notebooks für 1200 US-Dollar mit Core i5 7Y54, 128-GByte-SSD und 8 GByte RAM zu verbinden. Dafür bekommen Nutzer nur das Tablet an sich; alle anderen Versionen werden mit der herkömmlichen Anstecktastatur und Stift ausgeliefert, kosten mit mindestens 1800 US-Dollar aber deutlich mehr. Neben der Anstecktastatur und dem Stift ist in diesem Preis ein Core i5-7Y57 und eine 256-Gbyte-SSD enthalten. Ein Core-i7-Upgrade kostet etwa 2000 US-Dollar. Alle Varianten lassen sich gegen Aufpreis anpassen. In Deutschland ist das Notebook zu einem Preis ab 1750 Euro inklusive Tastatur und Stift im Dell-Shop erhältlich. Dort scheint das Wireless-Charging-Zubehör aber noch nicht verfügbar zu sein.