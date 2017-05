Dell EMC: Produktkonsolidierungen und Alienware auf einer Servermesse

Auf der Dell EMC World in Las Vegas zeigte sich, dass die ehemalige EMC World zur Ausstellung vieler Dell-Unternehmensteile wurde. Ganz ohne Produktprobleme aufgrund der Fusion geht es aber nicht.

Die gerade abgeschlossene Dell EMC World unterscheidet sich deutlich von der EMC World 2016. Sie zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie schnell die beiden Unternehmen zusammenwachsen konnten. Vor allem wurde aber die ehemalige EMC World stark von Dell geprägt. Das Unternehmen präsentierte neue Poweredge-Server und positionierte neue Switch. Dabei ist die Fusion von Dell und EMC zu Dell EMC noch nicht lange her.

Dass es aber auch Probleme geben kann, zeigte eine Dell-Ankündigung, die eigentlich in Konkurrenz zu EMC-Produkten stand. Das Hybridspeichersystem von Dell wurde als SC5020 neu aufgelegt. Das Hybridsystem Unity Hybrid wurde hingegen nicht aktualisiert, obwohl vom reinen Flashsystem ein Update angekündigt wurde. Auf eine mögliche Produktkonsolidierung angesprochen, wich Dell EMC aus. Beide Plattformen würden weiter unterstützt, versicherte man uns. Die SC5020-Einheiten sind unterhalb der Unity-Systeme angesiedelt. Die Hybridsysteme von Letzterem sollen zudem den Einstieg in die All-Flash-Systeme erleichtern.

Software wird auf beide Unternehmensteile angepasst

Zudem arbeitet Dell aktiv daran, die Werkzeuge für alle Speichersysteme anzubieten. Dazu gehört etwa die Analysesoftware Cloud IQ, die später auch auf SC-Systemen funktionieren soll. Es gibt also Überschneidungen bei den Produkten und wir gehen davon aus, dass diese irgendwann verschwinden werden. Noch ist Dell EMC aber offensichtlich nicht in der Lage, solche Pläne zu kommunizieren. Im High-End-Bereich der Produkte bleibt zudem alles beim Alten: Es wurden die neuen Versionen der Speichersysteme VMax 950F und Xtreme IO X2 angekündigt, die als All-Flash-Systeme die Spitze bilden.

Das Unternehmen konzentrierte sich zudem darauf, seine Präsenz auszubauen. Den 13.500 Teilnehmern wurden dann auch nicht nur Server präsentiert. Dell EMC hat selbst der Marke Alienware recht viel Raum gegeben. Die Spielerechner sind auf einer Messe für Rechenzentrumsequipment doch sehr ungewöhnlich. Es zeigt aber, dass Dell EMC diese Plattform nicht mehr nur für Speicherprodukte nutzen will, wie das früher unter EMC noch der Fall war. Die alte Dell World in Austin wird es ohnehin nicht mehr geben, da die Stadt zu klein ist für eine Messe des Unternehmens, auch wenn Dell eigentlich in Austin beheimatet ist.