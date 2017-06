CPU-Roadmap: Kaby Lake R im September 2017, Coffee Lake im Februar 2018

Eine Intel-Roadmap, die Roland Quandt vorliegt und die Golem.de einsehen konnte, zeigt die Veröffentlichungspläne von drei Prozessorfamilien. Diese erscheinen gestaffelt in den kommenden Monaten und decken von Notebooks bis hin zum Desktop fast das komplette Portfolio ab.

Im September 2017 und somit wahrscheinlich zur Ifa-Messe in Berlin bringt Intel den Kaby Lake Refresh. Der soll laut Hersteller bis zu 30 Prozent schneller sein als aktuelle KBL-Modelle und wird als 8th Gen vermarktet. Statt zwei gibt es vier Kerne im U-Segment mit 15 Watt, kommende Ultrabooks werden also deutlich schneller. Als Grafikeinheit setzt Intel der Roadmap zufolge eine GT2-Grafikeinheit ein.

Coffee Lake bringt sechs Kerne für Mittelklasse-Desktops

Für Dezember 2017 sind die Gemini Lake angesetzt, so bezeichnet Intel die nächste Generation der Atom-Prozessoren. Die Gemini Lake folgen auf die Apollo Lake, die unter anderem in Mini-PCs eingesetzt werden. Die Chips nutzen eine BGA-Fassung, sind also verlötet, und kommen mit vier Kernen und unter 10 Watt.

Im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas im Januar 2017 dürfte Intel die Coffee-Lake-Familie vorstellen. Die U-Ableger mit vermutlich 15 Watt für Ultrabooks und die S-Versionen mit wahrscheinlich 65 Watt für Desktops erscheinen der Roadmap zufolge im Februar 2018. Mit Coffee Lake erhöht Intel erstmals die Anzahl der CPU-Kerne von vier auf sechs. Notebooks und stationäre Rechner erhalten somit viel mehr Leistung, was auch als Reaktion auf AMDs Ryzen mit bis zu acht Kernen zu verstehen ist.

Neue Informationen zu Cannon Lake, den kommenden Chips mit 10-nm-Technik, liefert die Roadmap nicht.