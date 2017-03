Corsair One Pro: Doppelt wassergekühlter SFF-Rechner kostet 2.500 Euro

Corsair hat mit dem One (Pro) einen kompakten Komplett-PC entwickelt, bei dem der Prozessor und optional auch die Grafikkarte wassergekühlt sind. Dabei reichen dem System trotz schneller Hardware ein großer und ein kleiner Lüfter.

Corsair One Pro

Der vor allem für Speicherlösungen bekannte Hersteller Corsair hat sein erstes Komplettsystem vorgestellt: Der One (Pro) ist ein SFF-Rechner (Small Form Factor), denn er fällt mit 12 Litern Volumen - verteilt auf 380 x 200 x 176 mm - vergleichsweise kompakt aus. Die beiden Varianten, One und One Pro, unterscheiden sich bei der Grafikkarte und bei der Speicherkapazität. Die Basiskonfiguration und das Gehäuse sind aber identisch.

Corsairs Umsetzung ähnelt grob Apples Mac Pro oder MSIs Vortex, da es sich um einen Zylinder handelt, in dessen Deckel ein Lüfter die Wärme absaugt. Allerdings können alle Komponenten vom Nutzer ausgetauscht werden, da sie nicht proprietär oder verlötet sind. Im One (Pro) steckt in der rechten von zwei Kammern immer ein Mini-ITX-Board mit Z270-Chip, auf dem ein Core i7-7700K mit 16 GByte DDR4-2400 verbaut ist. Der Prozessor wird wassergekühlt, Corsair setzt auf einen flachen 240-mm-Radiator.

Über der Platine befindet ein SF400-Netzteil mit 92-mm-Lüfter, was zu den besten Geräten im SFX-Formfaktor zählt. Im One (Pro) ist Platz für zwei 2,5-Zoll-HDDs/SSDs, der M.2-Slot auf der Mainboard-Rückseite unbestückt. In der linken Kammer verbaut Corsair eine Geforce GTX 1070 mit DHE- oder eine Geforce GTX 1080 mit Wasserkühlung. Letztere hängt ebenfalls an einem flachen 240-mm-Radiator, die Belüftung erfolgt durch den 140-mm-Propeller im Deckel und einen kleinen Rotor für die Spannungswandler.





















An der Front des Corsair One (Pro) gibt es einen USB-3.0-Typ-A-Port und einen HDMI-2.0-Ausgang, zusammen eignen die sich ideal für den Anschluss eines VR-Headsets wie das Oculus Rift. Auf der Rückseite stehen drei USB-3.0- und ein USB-3.1-Gen2-Anschluss bereit, Letzterer in Typ-C-Ausführung. Hinzu kommen zwei Displayports 1.4, ein HDMI 2.0, serielles PS/2 und Gigabit-Ethernet. Blueooth und ac-WLAN sind integriert. Das Gehäuse ist optional türkis beleuchtet, auf RGB-Farben verzichtet Corsair. Windows 10 ist vorinstalliert.

Der One mit luftgekühlter Geforce GTX 1070 sowie 240 GByte SSD und 1 TByte HDD kostet 2.000 Euro, der One Pro mit der Geforce GTX 1080 mit Wasserkühlung sowie 480 GByte SSD und 2 TByte HDD ist für 2.500 Euro erhältlich. Erste Tests loben die durchdachte Umsetzung, kritisieren aber das Betriebsgeräusch der Pumpen und des VRM-Lüfters.