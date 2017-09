Core i9-7980XE im Test: Intel braucht 18 Kerne, um AMD zu schlagen

Vor ein paar Jahren - Stichwort Bulldozer - sah es fast schon danach aus, als hätte AMD bei Prozessoren den Anschluss vollends verloren, und selbst eine Übernahme schien nicht völlig abwegig. Mit Stand September 2017 hingegen hat AMD mit den Ryzen-CPUs ein fulminantes Comeback hingelegt und mit dem Ryzen Threadripper 1950X gar den nominell schnellsten Chip am Markt im Angebot. Intel hatte ursprünglich nur den zehnkernigen Core i9-7900X geplant und konnte bis heute dem Threadripper 1950X kein Paroli bieten.

Das ändert sich mit dem Core i9-7980XE, der als neues Topmodell mit 18 CPU-Kernen den Threadripper 1950X mit 16 Cores überholen soll. Passend dazu testen wir noch den etwas weniger teuren Core i9-7960X mit ebenfalls 16 Kernen, der sich für einen technischen Vergleich besser anbietet. Beide Intel-Chips sind für den Sockel LGA 2066 gedacht und unterstützen Quadchannel mit DDR4-2666. Verglichen mit dem Core i9-7900X steigt die zugelassene Verlustleistung, bei den Frequenzen macht Intel dagegen sehr leichte Abstriche.

Codename Kerne Takt Speicher PCIe Gen3 TDP Core i9-7980XE SKL-X 18C + SMT 2,6 bis 4,4 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 165 Watt Core i9-7960X SKL-X 16C + SMT 2,8 bis 4,4 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 165 Watt Core i9-7940X SKL-X 14C + SMT 3,1 bis 4,4 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 165 Watt Core i9-7920X SKL-X 12C + SMT 2,9 bis 4,4 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 140 Watt Core i9-7900X SKL-X 10C + SMT 3,3 bis 4,5 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 140 Watt Core i7-7820X SKL-X 8C + SMT 3,6 bis 4,5 GHz 4x DDR4-2400 28 Lanes 140 Watt Core i7-7800X SKL-X 6C + SMT 3,5 bis 4,0 GHz 4x DDR4-2400 28 Lanes 140 Watt Core i7-7740X KBL-X 4C + SMT 4,3 bis 4,5 GHz 2x DDR4-2666 16 Lanes 112 Watt Core i5-7640X KBL-X 4C 4,0 bis 4,2 GHz 2x DDR4-2666 16 Lanes 112 Watt Spezifikationen von Skylake-X und Kaby Lake X

Auf zehn Kernen erreicht der Core i9-7900X einen Turbo von 4,0 GHz und der Core i9-7980XE und der Core i9-7960X niedrigere 3,9 GHz. Auch der maximale Takt per Turbo v3 auf zwei Kernen reicht bei den beiden Neuen nur bis 4,4 statt 4,5 GHz. Ohne passende Firmware und aktualisierten Treiber unter Windows laufen alle Core i9 mit 4,2 GHz per Turbo v2. In der Praxis fallen die Unterschiede aufgrund der Frequenzdifferenz recht gering aus.



























































Ohnehin liegt der Fokus beim Core i9-7980XE aufgrund von 18 Kernen viel stärker auf Multithreading denn auf schnellen einzelnen Cores. Die gibt es zwar auch, jedoch nur, damit der Chip verglichen mit sehr flotten Mittelklasse-Prozessoren wie dem Core i7-7700K bei im Consumer-Segment noch weit verbreiteten Singlethread-Workloads keine Nachteile hat. Faktisch entstammt der Core i9-7980XE wie alle anderen Skylake-X dem Server-Segment, wobei die Modelle mit mehr als zehn Kernen hier besonders hervorstechen.

Durch AMDs Threadripper wurde Intel nämlich gezwungen, einen eigentlich exklusiv für die Xeon-Sparte gedachten Chip auch als Desktop-Produkt zu verkaufen. Das hat mehrere Auswirkungen für Intel und Käufer.