Core i7-8700K und Core i5-8400 im Test: Ein Sechser von Intel

Was ein bisschen Konkurrenz doch ausmacht: Erstmals seit Intel eine dedizierte Mitteklasse-Plattform in der Form der Sockel LGA 115x hat, veröffentlicht der Hersteller dafür Prozessoren mit mehr CPU-Kernen. Seit 2009 und damit der Lynnfield-i5/i7-Generation bleibt es bei vier Cores, die neuen Coffee Lake alias 8th Gen für Desktop-PC aber haben sechs davon. Dieser Schritt ist zwar nicht rein AMDs Ryzen zu verdanken, dennoch geriet Intel unter Zugzwang. Wir haben uns den Core i7-8700K und den Core i5-8400 angeschaut.

Zur 8th Gen gehören vorerst sechs Prozessoren, wovon genau genommen vier neu und zwei alt sind: Die Hexacore basieren auf dem Coffee-Lake-Design im neuen U0-Stepping. Die Quadcores im B0-Stepping entsprechen den bisherigen Kaby-Lake-Modellen, die beiden Core i3 weisen anders als ihre indirekten i5-Vorgänger keinen Turbo auf. Mit bis zu 4 GHz erreicht der Core i3-8350K jedoch fast die Leistung des älteren Core i5-7600K für weniger Geld.

Technisch unterscheiden sich die Coffee Lake nicht von den Kaby Lake: Die x86-Mikroarchitetur ist bei beiden identisch und damit dieselbe wie schon bei Skylake. Mit der gestiegenen Kernanzahl erhöht sich die Menge an L3-Cache, der weiterhin per Ringbus statt per Mesh (wie bei den Core X alias Skylake-X) angebunden ist. Die integrierte Grafikeinheit heißt nun UHD 630 statt HD 630 - dahinter verbirgt sich eine reine Umbenennung. Intel möchte mit dem Namen klarmachen, dass die iGPU auch 4K-UHD unterstützt. Wer 60 Hz möchte, sollte auf Displayport oder HDMI 2.0 per Konverter-Chip achten.

Kerne Takt Turbo L3-Cache iGPU Speicher TDP Preis Core i7-8700K 6 + SMT 3,7 GHz 4,3 bis 4,7 GHz 12 MByte UHD 630 (24 EUs) DDR4-2666 95 Watt 380 Euro Core i7-8700 6 + SMT 3,2 GHz 4,3 bis 4,6 GHz 12 MByte UHD 630 (24 EUs) DDR4-2666 65 Watt 310 Euro Core i5-8600K 6 3,6 GHz 4,1 bis 4,3 GHz 9 MByte UHD 630 (24 EUs) DDR4-2666 95 Watt 250 Euro Core i5-8400 6 2,8 GHz 3,8 bis 4,0 GHz 9 MByte UHD 630 (23 EUs) DDR4-2666 65 Watt 200 Euro Core i3-8350K 4 4,0 GHz - 6 MByte UHD 630 (23 EUs) DDR4-2400 91 Watt 190 Euro Core i3-8100 4 3,6 GHz - 6 MByte UHD 630 (23 EUs) DDR4-2400 65 Watt 120 Euro Spezifikationen von Coffee Lake S

Die Coffee Lake werden im 14++ statt im 14+ genannten Fertigungsverfahren produziert. Dieser optimierte Prozess ermöglicht es Intel, die Chips noch ein bisschen höher zu takten als bisher beziehungsweise die Leistungsaufnahme bei gleichem Takt etwas zu reduzieren. Das ist wichtig, da die CPUs trotz zwei Kernen mehr immer noch mit einer thermischen Verlustleistung von 95 Watt spezifiziert sind. Praktisch sieht es aber anders aus, wie wir später aufzeigen werden - die Physik lässt sich eben nicht einfach überwinden.

























































Wie groß das Die von Coffee Lake ist und wie viele Transistoren der Chip aufweist, will Intel offiziell einerseits nicht verraten. Andererseits betont der Hersteller oft und gerne, dass die eigene Fertigungstechnik der der Konkurrenz überlegen sei und man drei Jahre Vorsprung hätte. Ein geköpfter Core i7-8700K zeigt indes, dass die Fläche des Coffee-Lake-Dies rund 150 mm² beträgt.

Auch die neuen Prozessoren nutzen den Sockel LGA 1151, der schon als Basis für Skylake (Core i7-6700K) und Kaby Lake (Core i7-7700K) diente. Sinnvoller wäre gewesen, der Fassung einen anderen Namen wie LGA 1151 v2 zu geben, denn bisherige Boards sind mitnichten kompatibel zu Coffee Lake.