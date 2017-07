Core i7-7820X und Core i7-7800X im Test: Intels 8C- und 6C-Konter verpufft

AMDs Ryzen-Prozessoren haben einen großen Einfluss auf Intels Produkt- und Preisgestaltung: Die neue Core-X-Generation liefert verglichen mit den Vorgängern eine höhere Leistung bei geringeren Kosten. Das hat es bei einer HEDT-Plattform (Highend Desktop) von Intel lange nicht mehr gegeben. Während das derzeitige zehnkernige Topmodell Core i9-7900X mit gut 1.000 Euro nur wenige Käufer anspricht, sind der Core i7-7820X und der Core i7-7800X attraktiver: Der Octacore kostet 600 Euro, der Hexacore 400 Euro. Wir haben uns beide angeschaut und mit Intels Broadwell- sowie AMDs Ryzen-CPUs verglichen. Die Core X stammen von Caseking, sind also Retail-Ware.

Der Core i7-7820X und der Core i7-7800X werden intern als Skylake-X bezeichnet und basieren auf der Skylake-SP-Technik, die Intel für die kommenden Xeon-Prozessoren entwickelt. Die Architektur unterscheidet sich deutlich von älteren Skylake-Chips wie dem Core i7-6700K. Zu den Änderungen zählen ein Mesh-Interconnect statt ein Ringbus, eine überarbeitete Cache-Topologie und die Unterstützung von AVX-512. Unsere Messungen mit Sisoft Sandra und y-Cruncher zeigen, dass Intel die beiden i7 entgegen anders lautender Berichte nicht um die zweite AVX-Pipeline beschnitten hat. Sie erreichen im Rahmen ihrer CPU-Kerne und Taktraten die zu erwartenden Resultate.

Generation Kerne Takt Speicher PCIe Gen3 TDP Core i9-7900X SKL-X 10C + SMT 3,3 bis 4,5 GHz 4x DDR4-2666 44 Lanes 140 Watt Core i7-7820X SKL-X 8C + SMT 3,6 bis 4,5 GHz 4x DDR4-2666 28 Lanes 140 Watt Core i7-7800X SKL-X 6C + SMT 3,5 bis 4,0 GHz 4x DDR4-2400 28 Lanes 140 Watt Core i7-7740X KBL-X 4C + SMT 4,3 bis 4,5 GHz 2x DDR4-2666 16 Lanes 112 Watt Core i5-7640X KBL-X 4C 4,0 bis 4,2 GHz 2x DDR4-2666 16 Lanes 112 Watt Spezifikationen von Skylake-X und Kaby Lake X

Was verglichen mit dem Core i9-7900X aber fehlt, sind einige PCIe-Gen3-Lanes. Statt 44 schaltet Intel einzig 28 Bahnen frei. Die Auswirkungen sind vergleichsweise gering, etwa dass nur eine statt zwei Grafikkarten mit voller x16-Geschwindigkeit angebunden werden. Wer mehrere NVMe-PCIe-SSDs im System verbauen will, hat die Möglichkeit, per drittem PEG-Slot ein gestecktes x4-Modell direkt mit der CPU zu verbinden. Die M.2-Anschlüsse für SSD-Kärtchen hängen bei den von uns geprüften Boards am X299-Chipsatz.

Bei den Speicherkanälen gibt es - anders als bei Kaby Lake X wie dem 7740X - keine Einschränkungen. Beide Core i7 unterstützen auf einem Sockel-LGA-2066-Mainboard bis zu vier Channels und bei den meisten Platinen zwei Module per Kanal für bis zu 128 GByte Arbeitsspeicher. Der Core i7-7820X unterstützt DDR4-2667, den Core i7-7800X begrenzt Intel auf DDR4-2400. Das hat Auswirkungen auf Packprogramme wie 7-Zip, die zwei Skylake-X-Prozessoren verkraften allerdings Overclocking auf DDR4-3600 oder höher.





























































Ebenfalls wichtig ist der Turbo v3, der einen oder zwei Kerne besonders hoch taktet. Dem Core i7-7820X ermöglicht Intel bis zu 4,5 GHz und dem Core i7-7800X bis zu 4 GHz. Das wirkt sich auf nicht parallelisierte Anwendungen und ältere Spiele aus, wie unsere Messwerte auf der nächsten Seite zeigen.