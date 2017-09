C't-Editorial kopiert: Bundeswahlleiter stellt Strafanzeige gegen Brieffälscher

Der Bundeswahlleiter hat Strafanzeige gegen unbekannt wegen manipulierter Briefe zur Bundestagswahl gestellt. In den Schreiben wird den Empfängern mitgeteilt, dass ihre Stimme vom Statistischen Bundesamt vorab geschätzt worden sei. Medienberichten zufolge heißt es in den Schreiben, die Adressaten hätten die Kleinpartei Bündnis Grundeinkommen oder Die Partei bibeltreuer Christen gewählt. Das Besondere an der Fälschung: Die Absender haben den Text fast eins zu eins aus einem Editorial des Computermagazins C't vom 2. September 2017 übernommen.

Unter der Überschrift "So werden Sie wählen" heißt es in der Satire: "Für die Auswertung hat das statistische Bundesamt die Analyse folgender Daten berücksichtigt: - Ihre Kommentare, Postings und Likes auf Facebook und Twitter zwischen dem 1. September 2020 und 31. August 2021; - von uns ermittelte Wahlschätzungsprofile anderer wahlberechtigter Bürger*innen, mit denen Sie im o. g. Zeitraum per Telefon, E-Mail oder WhatsApp kommuniziert haben; - auf Sie zugeschnittene Microtargeting-Kampagnen der Parteien auf Facebook und anderen Plattformen für den Bundestagswahlkampf (siehe Anhang S. 106); - Ihr Wahlverhalten in den vorherigen Wahlen (siehe Wahlhistorie, Anhang S. 112);".

"Wirklich Aufwand betrieben"

Für den Brief haben sich die Fälscher lediglich die Mühe gemacht, die Jahreszahlen auf die Wahl am kommenden Sonntag anzupassen. Doch im Zusammenhang mit der Bundestagswahl versteht der Bundeswahlleiter keinen Spaß. Die Behörde habe verschiedene Exemplare der Briefe der Staatsanwaltschaft Wiesbaden übergeben, die nun gegen unbekannt ermittele, sagte ein Sprecher auf Anfrage von Golem.de. Der genaue Umfang der Aktion ist dem Bundeswahlleiter jedoch nicht bekannt. Der Behörde seien nur fünf bis sechs Exemplare zugesandt worden. Medien berichteten noch von weiteren Empfängern. Die Briefe seien zum Teil per Post verschickt und teilweise direkt in die Briefkästen eingeworfen worden. "Da muss einer wirklich Aufwand betrieben haben", sagte der Sprecher.

Die Redaktion der C't sehe keinen Anlass, den Beitrag aus dem Netz zu nehmen, um weitere Nachahmeraktionen zu erschweren. Wer auf das Schreiben hereinfalle, dem sei ohnehin nicht mehr zu helfen, sagte der Sprecher des Bundeswahlleiters weiter. Dennoch sollte man mit Scherzen rund um die Wahl ein bisschen vorsichtiger sein. Wobei eine solche Warnung den Bundeswahlleiter bislang noch nicht davon abgehalten hat, die Satirepartei Die Partei zur Bundestagswahl zuzulassen.