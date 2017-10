C-Labs : Samsung baut Mining-System aus Galaxy S5

Mining-Rig aus Galaxy S5 (Bild: Kyle Wiens via Motherboard)

Bitcoins minen per CPU kann jeder - nicht aber per Smartphone: In den C-Labs hat Samsung gleich 40 alte Galaxy S5 zu einem Mining-Rig gekoppelt. Schnell sind die zwar nicht, dafür effizient.