Business-Notebooks: HP entfernt Keylogger nicht vollständig

HP hat auf die Berichte über einen Keylogger in den Audiotreibern reagiert und eine neue Treiberversion bereitgestellt - dabei die umstrittenen Funktionen aber offenbar nicht komplett entfernt. Das berichtet der Sicherheitsforscher Thorsten Schäfer, der die Lücke gefunden hatte, auf Twitter.

Seinem Bericht zufolge wurden die Keylogger-Funktionen nicht komplett entfernt, sondern lediglich mit einem Registry-Kommando deaktiviert. Dazu müssen in der Windows Registry lediglich die Werte für "SeeScanCode" und "EnableLog" auf den Wert 1 gesetzt werden.

Die Sicherheitsfirma Modzero hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass der Audio-Treiber für bestimmte Conextant-Audiochipsätze die umstrittenen Funktionen enthalte. Demnach fängt die Software alle Tastaturanschläge ab, um bestimmte Zusatzfunktionen der Tastatur, wie etwa die Lautstärkeregelung und andere Funktionstasten, zu ermöglichen. Die gewonnenen Informationen werden entweder in einer lokalen Datei bis zum nächsten Login gespeichert oder können zumindest über eine API von anderen Prozessen abgegriffen werden. Das Problem wurde im Rahmen von Full-Disclosure veröffentlicht, weil HP zuvor nicht auf die Berichte reagiert haben soll.

#HP did not remove the #keylogger functions in new version. Simply turn it on by setting SeeScanCode and EnableLog = 1 in Windows Registry. pic.twitter.com/321uLSDP7s