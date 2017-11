Blizzard: World of Warcraft bekommt Classic-Server und neues Add-on

Auf seiner Hausmesse hat Blizzard angekündigt, selbst eigene Classic-Server mit der Ursprungsversion von World of Warcraft anzubieten. Wer es neuer mag, für den entsteht derzeit die Erweiterung Battle for Azeroth. Außerdem gibt es demnächst eine Free-to-Play-Version von Starcraft 2.

Das maximal erreichbare Level liegt bei 60, es wird weder Draenei noch Pandaren geben und erst recht keine neuen Gebiete: Blizzard hat auf seiner Hausmesse Blizzcon eigene Classic-Server für World of Warcraft (WoW) angekündigt. Darauf können Spieler in der Originalversion antreten, wie sie 2004 in den USA auf den Markt kam und in Europa Anfang 2005. Wann die Classic-Server an den Start gehen, hat Blizzard noch nicht gesagt.

Anzeige

Diese Ankündigung hat einen Hintergrund: Viele Fans lieben dieses sogenannte Vanilla-Gameplay mit teils größeren Herausforderungen und langsamerer Progression. Bislang mussten die Freunde des ursprünglichen WoW aber auf Servern wie Nostalrius antreten, die von der Community ohne Lizenz von Blizzard betrieben wurden. Das hat das Unternehmen weitgehend unterbunden, ein Stück weit haben auch Streits unter den Betreibern zum Ende der Server beigetragen.

Wer die aktuelleren Versionen der Fantasywelt von Blizzard bevorzugt, dürfte sich über die siebte Erweiterung mit dem Titel Battle for Azeroth freuen. Im Mittelpunkt steht der alte Zwist zwischen Allianz und Horde, entsprechend kriegerisch geht es zu. Spieler beider Seiten können in ferne Gebiete reisen, um dort Verbündete zu finden - Allianzmitglieder im Königreich Kul Tiras, Angehörige der Horde in Zandalar.

Außerdem sollen Spieler eine Vielzahl von kleineren Inseln in Azeroth auf der Suche nach Abenteuern und Schätzen durchkämmen können. Es wird die Möglichkeit geben, sogenannte Unter-Rassen zu spielen (offiziell heißen sie Allied Races) - gemeint sind etwa besondere Figuren wie Highmountain-Tauren oder Dark-Iron-Zwerge. Das maximal erreichbare Level wird in Battle for Azeroth bei 120 liegen. Einen offiziellen Termin gibt es noch nicht.

Neben den Neuheiten für World of Warcraft gab es auf der Blizzcon noch eine Reihe von Überraschungen. So wird es den ersten Teil von Starcraft 2, Wings of Liberty, ab dem 14. November 2017 als Free-to-Play-Angebot geben. Neben der Kampagne bietet es dann auch vollen Zugriff auf den Multiplayermodus von Starcraft 2 inklusive der Ranglistenspiele sowie auf den Koop-Modus.

Außerdem hat Blizzard eine Erweiterung namens Kobolds & Catacombs für das Sammelkartenspiel Hearthstone angekündigt. In Heroes of the Storm gibt es demnächst auch Hanzo aus Overwatch und Alexstrasza aus Warcraft als spielbare Helden, und für Overwatch ist eine neue Heldin namens Moira geplant.