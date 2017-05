Blackberry: Key One kommt Mitte Mai

Nochmal eine kleine Verzögerung. Erst Mitte Mai wird das Blackberry -Smartphone Key One auf den deutschen Markt kommen. Zumindest die Telekom will es dann auch ins Sortiment nehmen, Vodafone-Kunden müssen mehr Geduld aufbringen.

Key One kommt Mitte Mai

Der Verkaufsstart des Key One verzögert sich noch einmal. Eigentlich sollte das Smartphone noch diese Woche in den Verkauf gehen, jetzt wird es Mitte Mai 2017, verspricht Francois Mahieu, der Managing Director für die Blackberry-Smartphones für Europa im Gespräch mit Golem.de. Ab Mitte Mai 2017 wollen Media Markt und Saturn das Smartphone anbieten. Außerdem wird es das Key One dann auch bei der Telekom geben, nähere Details liegen noch nicht vor.

Anzeige

Als weiterer deutscher Mobilfunknetzbetreiber will Vodafone Anfang Juni 2017 das Key One ins Sortiment nehmen. Auch hier gibt es noch keine Informationen zu weiteren Konditionen. Weder Vodafone noch die Telekom haben das Key One derzeit online im Sortiment. Auf der Media-Markt-Webseite wird eine Verfügbarkeit erst Ende Mai 2017 zugesichert.

Blackberry Priv kostet weniger als Key One

Im Handel wird derzeit noch der Listenpreis von 600 Euro für das Key One abgerufen. Damit ist es zur Markteinführung deutlich teurer als das Blackberry Priv. Das Priv hat ebenfalls eine Hardwaretastatur, bietet zusätzlich einen Schiebemechanismus und einen größeren Bildschirm. Derzeit gibt es das Priv im Handel für 360 bis 400 Euro.

Das Priv kam noch direkt von Blackberry auf den Markt, das neue Key One stammt von TCL. Der Hersteller will in diesem Jahr noch weitere Modelle vorstellen. Nähere Details dazu wollte Mahieu nicht preisgeben. Prinzipiell wolle sich der Blackberry-Bereich auf Smartphones mit Hardwaretastatur konzentrieren, aber es sei auch nicht ausgeschlossen, dass neue Blackberry-Smartphones ohne Hardwaretastatur erscheinen.

Monatliche Sicherheitspatches geplant

Für das Key One wolle der Hersteller monatlich die von Google verteilten Sicherheitsupdates anbieten. Dabei ist das erklärte Ziel, die Updates so schnell wie möglich bereitzustellen. Auf dem Key One laufen die gewohnten Blackberry-Apps, die TCL direkt von Blackberry erhält. Das Smartphone erscheint gleich mit Android 7.1 alias Nougat, hat also die aktuelle Android-Version.

Das Besondere am neuen Blackberry-Smartphone mit Android ist die Hardwaretastatur. Wir haben das Key One ausprobiert und waren von der Hardwaretastatur gleich überzeugt. Die Tasten sind zwar klein und liegen eng beieinander, aber beim Schreiben erwischen wir auf Anhieb immer die richtige Taste. Die Tasten haben einen klar fühlbaren Druckpunkt, das trägt zum angenehmen Tippgefühl bei.

Die Tastatur ist touchsensitiv und kann somit auch zur Gerätebedienung verwendet werden. Wischen wir seitlich über die Tastatur, können wir zwischen den Startbildschirmseiten hin- und herwechseln. Im Browser können wir blättern, indem wir vertikal über die Tastatur wischen. Das ist sehr angenehm und hilft beim Lesen auf dem Gerät.

Apps mit der Tastatur starten

Jede Buchstabentaste kann mit bis zu zwei Apps verknüpft werden. Wird etwa die Taste B kurz gedrückt, startet der Browser, ein längerer Druck startet den Blackberry Hub. Die Facebook-App könnte der Taste F und der Messenger der M-Taste zugewiesen werden. Auf diese Weise lassen sich viele Apps bequem aufrufen, sofern sich der Nutzer die passenden Tastenzuordnungen merkt.

Das Key One hat einen 4,5 Zoll großen IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1.620 x 1.080 Pixeln. Inhalte werden scharf dargestellt. Das 3:2-Displayformat ist zwar etwas ungewohnt, passt aber gut für ein Tastatur-Smartphone, denn meist werden Nutzer das Smartphone ohnehin im Hochformat verwenden. Mit dem Snapdragon 625 und den 3 GByte Arbeitsspeicher reagiert das Gerät flüssig.

Wenn bei einem normalen Smartphone die Bildschirmtastatur eingeblendet wird, ist der verbleibende Platz auf dem Display geringer als beim Key One. Die Hardwaretastatur nimmt nach oben hin weniger Platz ein als eine Bildschirmtastatur, die keine fühlbaren Tasten hat. Wenn bei einem normalen Smartphone die Tastatur ausgeblendet ist, steht dann allerdings wieder mehr Platz auf dem Display zur Verfügung als beim Key One.