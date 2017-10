Bethesda: Wolfenstein 2 benötigt leistungsstarke PC-Hardware

Ohne schnellen i7 bleiben die Bösen an der Macht: Bethesda hat die offiziellen Systemanforderungen für Wolfenstein 2 bekanntgegeben. PC-Spieler benötigen relativ leistungsstarke Hardware, wenn sie sich in den USA mit Nazis anlegen wollen.

Kurz vor der Veröffentlichung von Wolfenstein 2 - The New Colossus hat Publisher Bethesda die Systemanforderungen für die PC-Version bekanntgegeben. Wer erneut mit Hauptfigur B. J. Blazkowicz in den Kampf gegen Nazis ziehen möchte, muss relativ leistungsstarke Hardware besitzen. Das gilt nicht nur für die empfohlene Hardware, sondern auch für die minimalen Systemanforderungen, die etwa einen Intel Core i7 verlangen.

Minimum-Systemanforderungen:



64 Bit Windows 7, 8 oder 10

Intel Core i7-3770 oder AMD FX-8350

Nvidia Geforce GTX 770 (mindestens 4 GByte VRAM) oder AMD Radeon R9 290 (mindestens 2 GByte VRAM)

RAM 8 GByte

Festplatte 55 GByte verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen:



64 Bit Windows 7, 8 oder 10

Intel Core i7-4770 oder AMD FX-9370

Nvida Geforce GTX 1060 mit 6 GByte VRAM oder AMD Radeon RX 470 mit 4 GByte VRAM

RAM 16 GByte

Festplatte 55 GByte verfügbarer Speicherplatz

Das Spiel basiert auf der Engine id Tech 6, es wird keine künstliche Begrenzung der Bildraten geben. Nach Angaben des Entwicklerstudios Machine Games werden alle gängigen Seitenverhältnisse und Auflösungen (inklusive 4K) unterstützt. Als Schnittstelle kommt Vulkan zum Einsatz, bei der Kantenglättung können Spieler die volle Bandbreite von TAA bis hin zu TSSAA auswählen, und auch die sonstigen Optionen bieten alles, was derzeit aktuell ist, so die Entwickler im Firmenblog. Erst vor kurzem hatte Bethesda außerdem bekanntgegeben, dass Wolfenstein 2 auch FP16-Berechnungen unterstützt.

Hauptfigur Blazkowicz kämpft im Jahr 1961 für die Befreiung der USA von den Nazis. Im Spielverlauf findet er Waffen, die auch in der US-Version Namen wie Laserkraftwerk und Dieselkraftwerk tragen. Außerdem begegnet der Held schon nach dem Einstieg erneut der aus dem Vorgänger bekannten Chefsoldatin Frau Engel, die diesmal von ihrer esssüchtigen Tochter Sigrun begleitet wird.

The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für Windows-PC, Xbox One und Playstation 4. Hierzulande kommt das Programm mit einer USK-Freigabe ab 18 Jahren auf den Markt. Laut Bethesda gibt es gegenüber dem US-Original bei den Effekten keine inhaltlichen Änderungen.

Allerdings werden "Inhalte, die gegen § 86a des deutschen Strafgesetzbuches oder vergleichbare Verbotsvorschriften verstoßen oder verstoßen können, durch atmosphärisch gleichwertige Alternativen ersetzt", so der Publisher. Das heißt, dass wie im Vorgänger die Hakenkreuze und ähnliche Symbole gegen unproblematische Alternativen ausgetauscht wurden.