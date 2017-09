"Bestes Netz" : 1&1 legt Widerspruch gegen Telekom-Werbeverbot ein

Die verbotene Werbung (Bild: 1&1)

Der Provider 1&1 will das Urteil zu einem Werbeverbot nicht hinnehmen. In dem betreffenden Werbespot seilt sich ein Mann an einer Hochhausfassade ab, um ein großflächiges Telekom-Plakat mit einer neuen Werbung des Konkurrenten zu überdecken.