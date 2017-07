Asus XG-C100C: 10GbE- und NBase-T-Adapter kostet 115 Euro

Asus hat einen erschwinglichen NBase-T-Adapter als PCIe-3.0-Karte (x4) im Angebot. Bei dem XG-C100C handelt es sich um einen Multi-Gigabit-Adapter, der als Höchstgeschwindigkeit 10 GBit/s (10GbE) unterstützt. Durch die Kompatibilität mit dem leichter verlegbaren NBase-T alias 802.3bz werden auch die Geschwindigkeitsstufen 2.5GbE und 5GbE angeboten. Letzteres ist bei der Verlegung etwas anspruchsvoller als 2.5GbE. Die Kompatibilität zu 1GbE und dem ehemals schnellen Fast Ethernet ist ebenfalls gegeben. Zudem werden Jumbo Frames bis 9 KByte und Energy Effizient Ethernet unterstützt.





Angeschlossen wird die Karte mit einem RJ45-Netzwerkkabel, das in Abhängigkeit von der verwendeten Geschwindigkeitsstufe bis zu 100 Meter lang sein darf. Das gilt freilich nicht für den 10GbE-Betrieb. Um die ausgehandelte Geschwindigkeit zu sehen, muss der Anwender allerdings im Betriebssystem oder auf dem Switch nachschauen. Die beiden LEDs zeigen nur Aktivität und lediglich in einem Fall den Hinweis auf die tatsächlich ausgehandelte Geschwindigkeit an. Leuchtet die zweite LED grün, sind es 10GbE. Bei Gelb sind es alle anderen Stufen. Asus bietet auf seiner Homepage Treiber für aktuelle Windows-Versionen und auch Linux-Kernel 3.2, 3.6, 4.2 und 4.4 an.

Während sich die NBase-T-Adapter damit weiter verbreiten dürften und auch potenziell erfolgreiche Endgeräte wie der neue iMac Pro, der ebenfalls NBase-T unterstützt, bald verkauft werden, mangelt es derzeit noch an kostengünstigen Switches. Selbst erste NAS-Systeme wie Buffalos Terrastation 5210df bieten bereits NBase-T. Im mittleren Preisfeld professioneller Access Points ist NBase-T ebenfalls schon gut vertreten. Mit der erkennbar zunehmenden Verbreitung von Endgeräten dürfte die Infrastruktur aber vermutlich bald nachziehen.

Der Asus-Adapter wird von einigen Händlern bereits seit einiger Zeit gelistet, war allerdings noch nicht verfügbar. Laut Asus beginnt die Auslieferung in den nächsten Wochen - noch innerhalb des Juli 2017. Der Straßenpreis liegt bei etwa 115 Euro.