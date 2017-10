Arrival : Royal Mail testet Elektro-Lkw in London

Elektrotransporter der Royal Mail (Bild: Arrival)

Rot, eckig und elegant: So sieht der leichte Lastkraftwagen von Arrival aus, den die britische Post derzeit in London testet. Das Fahrzeug, das ein wenig an das Design der Doppeldeckerbusse erinnert, verfügt über einen Reichweitenverlängerer, um den Akku wieder aufzuladen.