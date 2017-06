Apple: Öffentliche Beta von iOS 11 erschienen

Apple hat eine Beta von iOS 11 für Teilnehmer des kostenlosen Apple-Seed-Programm vorgestellt die auf moderne iPhones und iPads aufgespielt werden kann, die über einen 64-Bit-Prozessor verfügen. Ältere Geräte werden nicht mehr unterstützt.

Die Änderungen in iOS 11 sind zahlreich. So wird das Kontrollzentrum wieder auf eine Seite komprimiert. Sei Menü lässt sich erstmals anpassen. Auch wurde eine Funktion zum Kappen der mobilen Datenverbindung integriert.

Seinem Sprachassistenten Siri hat Apple eine natürlichere Stimme mit mehr Klangvariationen spendiert. Siri soll bald auch Wörter und einfache Sätze übersetzen können, doch in dieser Beta gelang das Golem.de noch nicht. Wer will, kann den nützlichen Sprachassistenten jetzt auch mit Texteingaben bedienen. So lässt sich Siri auch zu Gelegenheiten nutzen, in denen es nicht opportun ist, mit dem Smartphone oder Tablet zu reden.

Die Nachrichten.-Funktion kann ihren Chatverlauf jetzt in der iCloud speichern und mit den Geräten des Anwenders synchronisieren. Das wirkt sich beispielsweise aus, wenn von einem Gerät eine Nachricht gelöscht wird. Beim Chatverlauf in der Cloud wird die Nachricht auf allen Geräten des Anwenders automatisch entfernt. Um Speicher freizumachen, können in iOS 11 auch alten Konversationen gelöscht oder große Nachrichtenanhänge in E-Mails entfernt werden. Die Messaging-Funktion soll auch für sogenannte Business Chats geöffnet werden, was es Kunden ermöglichen soll ,wie in einem Callcenter Fragen von Unternehmen beantwortet zu bekommen.

In Nachrichten werden zudem Transaktionen zwischen Privatpersonen per Apple Pay möglich. Hierzulande ist Apple Pay jedoch noch immer nicht verfügbar.

Die Karten-App wird in iOS 11 auch Grundrisse von Flughäfen, Bahnhöfen und Einkaufszentren beinhalten, doch inwieweit diese Funktion in Deutschland mit Leben gefüllt wird, muss Apple erst noch zeigen.

Die Navigationsfunktionen in Karten werden auch hierzulande besser. So wurde ein Fahrspur-Assistent eingebaut, damit sich der Autofahrer auf mehrspurigen Straßen schon frühzeitig auf die richtige Spur bewegt. Auch die Nicht-Stören-Funktion ist für Autofahrer gedacht, die sich von eingehenden Nachrichten nicht ablenken lassen wollen. Ist die Funktion eingeschaltet, was wahlweise automatisch oder manuell geschieht, werden keine Benachrichtigungen eingeblendet. Mit der Freisprecheinrichtung kann weiterhin telefoniert oder Siri bedient werden.

Die Video- und Bildformate hat Apple umgestellt. iOS 11 unterstützt im Videobereich HEVC und nicht mehr das speicherintensivere Format H.264. Bei Fotos setzt Apple intern auf das HEIF (High Efficiency Image File Format). Natürlich lassen sich die eigenen Fotos nach wie vor als JPEG exportieren. Der Speicherbedarf soll sich bei beiden Formaten knapp halbieren und die Qualität gleich bleiben.

Im Audio-Bereich führt Apple mit Airplay 2 eine Mehrraumunterstützung ein, bei der die Tonwiedergabe von iPhones und iPads auf mehrere Räume und Empfangsgeräte ausgeweitet werden kann.

Das iPad profitiert besonders von iOS 11, da es ein neues Dock erhält, bei dem oft verwendete Anwendungen automatisch angezeigt werden. Der Dateimanager "Dateien" erlaubt das Verwalten von Daten und die Integration von Clouddiensten wie iCloud, Google Drive, Box.net, Microsoft Onedrive oder in Zukunft auch Dropbox.

Die neue Drag-und-Drop-Funktion wurde hauptsächlich für das iPad entwickelt. Sie bringt ein wenig Desktop-Feeling auf das Tablet. So gelingt das Hin- und Herschieben von Bildern, Texten und Links zwischen kompatiblen Apps ganz gut.

Apples neues Betriebssystem läuft nur noch auf 64-Bit-Hardware. Der Kunde muss also wenigstens ein iPhone 5s oder ein iPad Air besitzen, um iOS 11 ausprobieren hu können. Nicht mehr unterstützt werden die Geräte iPhone 5, iPhone 5c und das iPad 4.

Die Betaversion sollte nur auf Testgeräten und nicht auf Geräten aufgespielt werden, die im produktiven Einsatz sind. In jede Fall ist Vor dem Aufspielen ein Backup empfehlenswert.

Die Beta steht ab sofort zum Download für registrierte Tester bereit. Zum Registrieren der Testgeräte ist es erforderlich, sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram anzumelden und das Betaprofil herunterzuladen und zu installieren.