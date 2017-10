Apple: Neues iOS 11.1 scheint Probleme mit Akkulaufzeit zu beheben

Apple hat iOS 11.1 für das iPhone und das iPad sowie den iPod touch bereit gestellt. Zuvor wurden fünf Betaversionen veröffentlich, die von den Teilnehmern des Entwicklerprogramms und des öffentlichen Apple-Seed-Programms unter die Lupe genommen wurden. Vor iOS 11.1 wurden schon drei kleinere Updates zur Fehlerbehebung verbreitet.

Einige Nutzer von iOS 11 beklagten sich, dass die Akkulaufzeiten ihrer Geräte deutlich geringer geworden sind. Dieses Problem scheint mit iOS 11.1 angegangen worden sein, auch wenn in den Veröffentlichungsnotizen davon nichts erwähnt wird, da sich schon in der Betaphase zeigte, dass sich die Laufzeiten wieder normalisierten. Diese Erfahrung konnte Golem.de mit einem iPad Pro 9,7 Zoll und einem iPhone 6S sowie mit einem iPhone 5S nachvollziehen.

Außerdem hat Apple in iOS 11.1 aber auch in den Updates für seine anderen Betriebssysteme für Desktop-Rechner, die Apple Watch und das Apple TV 70 neue Emojis eingebaut. Die Tastatur machte bisher schon Vorschläge für Emojis, wenn bestimmte Schlüsselwörter eingegeben wurden, doch nun werden oftmals mehrere Emoji-Symbole eingeblendet. So kann der Schreiber, ohne den Schreibfluss zu unterbrechen, schnell auswählen, mit welchem Emoji er seinen Text ausschmücken will.

Mit iOS 11.1 kehrt auch die "3D Touch App Switcher Geste" auf iPhones zurück, die mit 3D Touch ausgestattet sind. Diese Funktion, die schon in iOS 9 eingeführt wurde, fehlte bei iOS 11 bisher. Die Geste erlaubt es , den App Switcher am linken Bildschirmrand mit 3D Touch zu aktivieren. Nach wie vor gelingt dies auch mit einem Doppelklick auf die Hometaste.

iOS 11.1 kann ab sofort über die Softwareaktualisierung des Betriebssystems oder über iTunes aufgespielt werden