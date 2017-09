Apple iOS 11: Wer WLAN und Bluetooth abschaltet, benutzt es weiter

Apples neues iOS 11 hat einen Funkmodus eingeführt, der auch als Standby- oder Minimalmodus eingestuft werden könnte. Wer im neuen Kontrollzentrum, das wir in unserem iOS-11-Test genauer betrachtet haben, Bluetooth oder WLAN antippt, der schaltet es nicht mehr aus. Dokumentiert ist dies im Supportdokument HT208086, auf das Apple die Anwender eigentlich viel deutlicher aufmerksam machen sollte.

Apple hat allerdings auch neue, mehrstufige Symbole eingeführt, wie wir in der Galerie im Detail zeigen. Für Bluetooth, WWAN und WLAN gibt es je drei Stufen, die allerdings inkonsistent sind. Eingeschaltet leuchten die Symbole bunt: WWAN grün, WLAN und Bluetooth jeweils blau. Schaltet der Anwender die drei Funkdienste nun ab, werden die Symbole nur grau. Die Funkmodule bleiben aktiv. Eine Abschaltung im Kontrollzentrum ist aber über den Flugmodus möglich.

Eine vollständige Abschaltung ist auch möglich. Dann wird das WWAN-Symbol weiter ausgegraut. Bei Bluetooth und WLAN hat sich Apple dafür entschieden, die Symbole durchzustreichen. Hier zeigt sich eine Inkonsistenz, da zwei Anzeigekonzepte denselben Status darstellen. Dieser Abschaltmodus kann im Kontrollzentrum nur durch die Aktivierung des Flugmodus erreicht werden. Eine Abschaltung etwa über Force Touch zu ermöglichen, ist nicht vorgesehen, stattdessen wird das Menü nur erweitert, sofern das iOS-Gerät überhaupt Force Touch erlaubt.

Wer die Funkmodule Bluetooth und WLAN abschalten will, kann das nur noch in den Einstellungen machen. Über das Kontrollzentrum lassen sich die Module wieder einschalten. Es ist dann aber nicht möglich, sie wieder abzuschalten, sondern nur noch, diese in den Minimalmodus zu bringen. Es gibt aber eine Ausnahme. Im Flugmodus verhalten sich die Schaltflächen für Bluetooth und WLAN zum Glück wie gewohnt, was auch über die entsprechenden Ausschaltsymbole dargestellt wird. Alles andere wäre für den Flugbetrieb auch unangenehm. Wer also mit dem Flugmodus als Basis nach 10.000 Fuß das WLAN aktiviert und beim Landeanflug wieder deaktiviert, wie dies etwa verlangt wird, wenn es keine Gate-to-Gate-Zertifizierung gibt, der verhält sich korrekt.

Apples Entscheidung, hier zusätzliche Komplexität und Umwege einzubauen, dürfte mit dem Versuch begründet sein, die Benutzbarkeit der gesamten Apple-Plattformen zu vereinfachen. Wer Bluetooth und WLAN wirklich abschaltet, hat zum Beispiel für Handover, das Dateitransfersystem Airdrop oder Airplay keine Verbindung mehr. Auch die Verbindung zur Apple Watch wird getrennt. Doch das will Apple offenbar nicht mehr. In einem kurzen Test funktionierten tatsächlich im Minimalmodus noch Steuerungen über die Apple Watch. Auch das Übertragen per Airdrop funktionierte.